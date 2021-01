Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet...","id":"20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534706e-4ea5-4be8-8af4-47e6fc9714d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","timestamp":"2021. január. 05. 19:10","title":"Megálmodta egy tervező, mire lehetne használni az Apple még be sem mutatott csodaszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően védeni is kell, például a kibertámadásoktól.","shortLead":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően...","id":"20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b036a9-3aac-4e96-9701-91476a338c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","timestamp":"2021. január. 07. 11:33","title":"220 \"kiberfegyveres biztonsági őrt\" képeznek ki, hogy védjék a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210107_Fele_se_barati_szeretet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290fbf4d-3c86-438f-aa4e-3222b65a7be5","keywords":null,"link":"/360/20210107_Fele_se_barati_szeretet","timestamp":"2021. január. 07. 11:00","title":"A 14. gazdasági ágazatot kezdi einstandolni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénz a káptalanfüredi gyermeküdülőre megy. Az ügyben két napja szócsatázik a fideszes frakcióvezető és a kerület polgármestere.","shortLead":"A pénz a káptalanfüredi gyermeküdülőre megy. Az ügyben két napja szócsatázik a fideszes frakcióvezető és a kerület...","id":"20210106_kocsis_mate_jozsefvaros_piko_andras_kaptalanfured_tabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b22-db3d-4990-8e92-5ba31bdf8060","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_kocsis_mate_jozsefvaros_piko_andras_kaptalanfured_tabor","timestamp":"2021. január. 06. 21:07","title":"Kocsis Máté szerint Józsefváros megkapja az 1,7 milliárdos támogatást a táborfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","shortLead":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","id":"20210106_ksh_brutto_atlagkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffadf412-65f8-4e45-a46e-d8ee6c251a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_ksh_brutto_atlagkereset","timestamp":"2021. január. 06. 09:00","title":"397 400 forintos bruttó átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszabadultak a kommentek a Facebookon. ","shortLead":"Elszabadultak a kommentek a Facebookon. ","id":"20210107_mento_oltas_komment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a85a1-150d-4aee-84d6-65ec39b5b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_mento_oltas_komment","timestamp":"2021. január. 07. 16:42","title":"A magát beoltató mentős halálát kívánta egy kommentelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben a 2020-ban bevezetett azonnali utalási rendszer miatt, egyre több ilyen jellegű átverésre lehet majd számítani. Magyarországon 2020-ban két, nagy port felvert eset is történt SIM-cserés lopással.","shortLead":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben...","id":"20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671797a9-eff8-476a-aa9d-06dd289b4ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","timestamp":"2021. január. 06. 16:07","title":"Tízmilliókat tüntettek el magyarok bankszámláiról egy újfajta csalással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]