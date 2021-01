Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hasonló a szerb metódus, mint a magyar, de konkrétabb számokkal dolgoznak. A legkiszolgáltatottabb rétegek is kapnak az oltásból. Kínai és orosz vakcinát is használni fognak.","shortLead":"Hasonló a szerb metódus, mint a magyar, de konkrétabb számokkal dolgoznak. A legkiszolgáltatottabb rétegek is kapnak...","id":"20210110_Szerbiaban_a_menekulteket_is_beoltjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d4ca5e-c4b0-4cf9-b3f7-32c3900d9745","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Szerbiaban_a_menekulteket_is_beoltjak","timestamp":"2021. január. 10. 13:09","title":"Szerbiában a menekülteket is beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a Teheránnal szembeni pénzügyi és olajipari szankciókat - jelentette be szombaton Ahmad Amirabadi Farahani iráni parlamenti képviselő.","shortLead":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok...","id":"20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489e2b85-044f-4a33-a38d-d454ee878fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","timestamp":"2021. január. 09. 15:11","title":"Irán a nemzetközi atomellenőrök kiutasításával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában lekerült Magyarország a „sárga” országok listájáról. ","shortLead":"Romániában lekerült Magyarország a „sárga” országok listájáról. ","id":"20210109_Magyarorszag_Romaniaban_lekerult_a_magas_jarvanyugyi_kockazatot_jelento_orszagok_listajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46821261-b32c-49d8-bbba-0e0f540ecc54","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Magyarorszag_Romaniaban_lekerult_a_magas_jarvanyugyi_kockazatot_jelento_orszagok_listajarol","timestamp":"2021. január. 09. 21:49","title":"Eltörlik a 14 napos karantént a Magyarországról érkezőknek Romániában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dél-Ázsiában a legmagasabb a légszennyezettség és a vetélések száma is, így a tudósok a kettő közötti összefüggést vizsgálták. ","shortLead":"Dél-Ázsiában a legmagasabb a légszennyezettség és a vetélések száma is, így a tudósok a kettő közötti összefüggést...","id":"20210111_Veteleshez_is_vezethet_a_szennyezett_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e49ee17-1329-4a61-b756-706599611545","keywords":null,"link":"/zhvg/20210111_Veteleshez_is_vezethet_a_szennyezett_levego","timestamp":"2021. január. 11. 11:01","title":"Vetéléshez is vezethet a szennyezett levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik század kultúrtörténetének egyik meghatározó alakja, David Bowie. Nagy korszakainak fontos dalaival emlékezünk rá. \r

","shortLead":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik...","id":"20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e03f69-d8db-417a-a05e-47ed685d92e4","keywords":null,"link":"/360/20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","timestamp":"2021. január. 10. 14:00","title":"Állandó újjászületés, egy halál – 5 éve ment el David Bowie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]