[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte a tettét.","shortLead":"A nő beismerte a tettét.","id":"20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08b1743-b0c0-4d6c-811b-aeb06e05bac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","timestamp":"2021. január. 06. 12:42","title":"Antidepresszáns gyógyszerekkel akarta megölni a 3 éves gyermekét egy 25 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több filmjének főszereplője.","shortLead":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több...","id":"20210105_Diane_Keaton_75","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e1778f-b8dd-463f-8c67-b1eecc25fbbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Diane_Keaton_75","timestamp":"2021. január. 05. 08:54","title":"„Az esküvőm, amely sohasem volt, és a nyugdíjazási bulim, melyet soha nem akartam” – Diane Keaton 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ligetvári Patrik nem kapta meg a visszatéréshez szükséges igazolást koronavírus-fertőzése után.\r

","shortLead":"Ligetvári Patrik nem kapta meg a visszatéréshez szükséges igazolást koronavírus-fertőzése után.\r

","id":"20210105_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_egyiptom_ligetvari_patrik_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cf2ff6-bcaa-46b0-8181-e497818c6d36","keywords":null,"link":"/sport/20210105_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_egyiptom_ligetvari_patrik_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 15:50","title":"Lemarad a kézilabda-vébéről a válogatott egyik kulcsembere a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott egy rendeletet, amellyel hét kínai alkalmazás működését lehetetlenítené el az Egyesült Államokban.","shortLead":"Néhány napja maradt csak a hivatali idejéből Donald Trumpnak, aki igyekszik is kihasználni ezt. Most például szignózott...","id":"20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adef6-d058-4f51-bb5a-a56a22b0b83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_donald_trump_kinai_appok_tiltasa_usa_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. január. 06. 15:03","title":"Trump búcsúzóul még kitiltana pár kínai alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","shortLead":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","id":"20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19dfcea-e4dc-4b18-8ab5-282ac8a6305a","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","timestamp":"2021. január. 06. 08:19","title":"Videó: A hátukon hoztak le egy túrázót a rendőrök a hegyoldalról Pilisvörösváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendőrök védik a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó távozni a hatalomból, az alelnöke nyíltan fordult ellene, amikor az eredmény megváltoztatására kérte. Egy nő kritikus állapotban van, miután meglőtték.","shortLead":"Rendőrök védik a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe. Az amerikai elnök...","id":"20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda70e6-f81e-4dce-9482-477b12baa017","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","timestamp":"2021. január. 06. 20:26","title":"Trump hívei betörtek a Capitoliumba az elnökválasztás eredményét hitelesítő ülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","shortLead":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","id":"20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2461e6d0-5363-47c6-8791-9f1553836575","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","timestamp":"2021. január. 06. 10:53","title":"Irán elfogott egy dél-koreai tankerhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]