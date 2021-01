Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csendőrség szerint voltak, akik jogtalanul megelőzték az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A csendőrség szerint voltak, akik jogtalanul megelőzték az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit.","id":"20210112_oltoanyag_olaszorszag_csendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad321c7-946a-4c43-a37c-760d8b2548ca","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_oltoanyag_olaszorszag_csendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 20:28","title":"Százezer vakcina soron kívüli beadása után nyomoznak az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont mindenki.","shortLead":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont...","id":"20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f38d-392a-47b1-a8c1-cd94b6b66ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","timestamp":"2021. január. 13. 16:19","title":"Putyin elrendelte, hogy térjenek át a tömeges oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Észak-Macedónia és Svájc ugrik be a két távol maradó válogatott helyett.

","shortLead":"Észak-Macedónia és Svájc ugrik be a két távol maradó válogatott helyett.

","id":"20210113_kezilabda_vilagbajnoksag_csehorszag_egyesult_allamok_visszalepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc8ca7-f9b7-4c2a-ac4c-d58e36d7aad8","keywords":null,"link":"/sport/20210113_kezilabda_vilagbajnoksag_csehorszag_egyesult_allamok_visszalepes","timestamp":"2021. január. 13. 08:16","title":"Visszalépett Csehország és az Egyesült Államok a kézilabda-vb-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy dolgozni mennek.","shortLead":"Igaz, nézők nélkül. Az egy hónapig tartó zárlat alatt csak akkor léphetnek ki az utcára a portugálok, ha vásárolni vagy...","id":"20210114_portugalia_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b232dc-639e-42df-b8e5-9433de2ea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223438d2-25a6-4b2d-8678-a5a316f02ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_portugalia_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 14. 07:16","title":"Szigorú országos karantént rendeltek el Portugáliában, de focimeccsek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a legtöbb cég igyekszik eltávolodni a Parler nevű közösségi szolgáltatástól, van, aki szívesen látja.","shortLead":"Miközben a legtöbb cég igyekszik eltávolodni a Parler nevű közösségi szolgáltatástól, van, aki szívesen látja.","id":"20210113_parler_alkalmazas_dreamhost_epik_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9284bca4-c6af-4a07-a23c-0ca87d040fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_parler_alkalmazas_dreamhost_epik_tarhely","timestamp":"2021. január. 13. 11:03","title":"A szélsőjobbosok “szigetén” élhet tovább a trumpisták kedvenc alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez képest a dohányáruk voltak sokkal drágábbak, az üzemanyagok ára alacsonyabb volt. A járvány és a válság az inflációs folyamatokat is megrángatták 2020-ban, a korlátozások miatt pedig megkérdőjelezhető az adatok pontossága.","shortLead":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez...","id":"20210114_Inflacio_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6756376a-e798-42b9-8346-7b0551bba53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Inflacio_2020","timestamp":"2021. január. 14. 09:00","title":"Messze az élelmiszerek drágultak legjobban 2020-ban, a december a dohányosoknak hozott nagy érvágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","shortLead":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","id":"20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90892db-f3e6-490b-95a2-88e09241a219","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. január. 14. 09:21","title":"Kiválóan fogy a Porsche első elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","shortLead":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","id":"20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441bb984-d9e8-4e4f-a245-f99e1ed21f14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","timestamp":"2021. január. 13. 06:41","title":"Megemelték a legdrágább Suzuki árát: 20 millió forint felett az Across listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]