[{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","shortLead":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","id":"20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86877caf-51e8-45aa-8913-573349808ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:30","title":"Szlovákiában csak negatív teszttel lehet majd munkába menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár...","id":"20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae343ca-50a6-4e77-a6c3-28db1ef9b8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","timestamp":"2021. január. 18. 08:33","title":"A mobilunkon bemutatott digitális oltási könyvvel is igazolható lehet, hogy kaptunk vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele miatt.","shortLead":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele...","id":"20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e31c7fb-882a-4cc6-a3ce-e2105b308fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:52","title":"Navalnij szabadon bocsátását követelik az európai vezetők és Biden leendő nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"182 politikai foglyot tartanak számon Fehéroroszországban a Vjaszna jogvédői.","shortLead":"182 politikai foglyot tartanak számon Fehéroroszországban a Vjaszna jogvédői.","id":"20210118_feheroroszorszag_buntetoeljaras_civilek_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7c61f8-1f20-410d-8173-c13d85586781","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_feheroroszorszag_buntetoeljaras_civilek_ellen","timestamp":"2021. január. 18. 16:30","title":"Ezernél több fehéroroszországi civil ellen indult büntetőeljárás az elnökválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is vállalnak.","shortLead":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is...","id":"20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e526ec-c785-405f-9f9f-5631594516a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","timestamp":"2021. január. 18. 11:27","title":"Szállítmányozási céget alapított Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni, hogy a politikust beengedik-e Oroszországba, illetve őrizetbe veszik-e.","shortLead":"Vasárnap este megérkezett Berlinből Moszkvába Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Egyelőre nem tudni...","id":"20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459cebb1-ed70-48ff-9449-85e7cf46fbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eea718-0390-4a83-8a5f-d379e77e79b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_Moszkvaba_erkezett","timestamp":"2021. január. 17. 18:43","title":"Megérkezett Moszkvába Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","shortLead":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","id":"20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62898652-6313-49ee-ad54-279f0f27a9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","timestamp":"2021. január. 17. 17:50","title":"Menczer szerint Európa Kínában áll sorban vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is feszített tempóban kell végigvinni. Korlátozottan ugyan, de az egyetemi oktatók és diákok is követhették a hétfőre összehívott szenátusi ülést a Szegedi Tudományegyetemen.","shortLead":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is...","id":"20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151c48c-5f13-4222-87fc-568552785c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","timestamp":"2021. január. 18. 20:59","title":"Január 29-én dönthetnek a Szegedi Tudományegyetem átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]