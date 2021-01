Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","shortLead":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","id":"20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9b0ce9-730a-476e-a681-3a3d5f5e1269","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 18:35","title":"Brüsszelben válságtanácskozást tartottak az AstraZeneca miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont változtak a célok a Herthánál: az új befektető Bajnokok Ligájáról álmodik a német fővárosban, ehhez pedig pénzt sem sajnál adni.","shortLead":"Dárdai Pál előző berlini vezetőedzői kalandja egy szegény csapat összerázásáról szólt, az elmúlt másfél évben viszont...","id":"20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67ab46-84d7-4c81-98d2-630d1795e1b6","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_hertha_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. január. 26. 17:15","title":"Magyar futballedző még nem kapott akkora lehetőséget, mint most Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agráriummal foglalkozik, helyteleníti, hogy Magyarország legyen Peking európai hídfőállása, a Szájer-botrányt, Csányi Sándorral való korábbi konfliktusát, valamint a miniszterelnök „asszonyságozását” pedig nem hajlandó kommentálni Lázár János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kancelláriaminiszter. ","shortLead":"Agráriummal foglalkozik, helyteleníti, hogy Magyarország legyen Peking európai hídfőállása, a Szájer-botrányt, Csányi...","id":"20210126_Lazar_Janos_24_nagyinterju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aabf09-072a-4c86-9720-9900d04b2516","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Lazar_Janos_24_nagyinterju","timestamp":"2021. január. 26. 13:53","title":"Lázár János: „Háborúban nem lehet országot építeni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","shortLead":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","id":"20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3d72b-14b6-4fa5-a0ff-426affe69ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","timestamp":"2021. január. 25. 15:10","title":"Igénytelenség, hányinger – a Pesti TV „libsiző” riportját osztja az SZFE új kezekben lévő Facebook-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Titkolt összegeket áldozva rá új központokat jelölt ki a kormány három sportág utánpótlás-nevelésének a támogatására. Erre papíron már így is rengeteg pénz ment el, a jelek szerint nem túl hatékonyan, a külföldről érkező edzők szerint ugyanis továbbra is ez a magyar labdarúgás gyenge pontja.","shortLead":"Titkolt összegeket áldozva rá új központokat jelölt ki a kormány három sportág utánpótlás-nevelésének a támogatására...","id":"202103__allami_sporttamogatasok__utanpotlas__puskas_akademia__felcsuti_modszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0820d98a-6120-41ff-a460-4cb9e04f6770","keywords":null,"link":"/360/202103__allami_sporttamogatasok__utanpotlas__puskas_akademia__felcsuti_modszerek","timestamp":"2021. január. 26. 07:00","title":"A felcsúti lesz a fociakadémiák akadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ba5c59-3d7e-4c6b-b778-ce5540cd0e62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kicsinyes, pitiáner, harmadosztályú bosszúnak tartja az SZFE tanulmányi rendszerének lezárását Hiller István. Az MSZP oktatási szakpolitikusa arra biztatja a diákokat, hogy tartsanak össze, és precízen őrizzék meg megszerzett jegyeiket, mert egy új vezetés ezeket majd elfogadhatja. Szerinte egy kormányváltás után egy nap és egy éjszaka alatt lerakhatnák egy új színház- és filmművészeti intézmény alapjait.","shortLead":"Kicsinyes, pitiáner, harmadosztályú bosszúnak tartja az SZFE tanulmányi rendszerének lezárását Hiller István. Az MSZP...","id":"20210125_Elesben_Hiller_Istvannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ba5c59-3d7e-4c6b-b778-ce5540cd0e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff9d54a-335d-4f63-9ee6-1bceecf05bb3","keywords":null,"link":"/360/20210125_Elesben_Hiller_Istvannal","timestamp":"2021. január. 25. 15:00","title":"Élesben Hiller Istvánnal: A tiltakozó diákok alkotóműhelyéből hoznánk létre egy új SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek, így a vezetés átadása, az utódlás egyre több vállalkozásnál válik alapkérdéssé. Ha nem rendezik el időben az átmenetet, és a tulajdonos meghal, akkor a cég működése is veszélybe kerülhet. Ilyenkor az örökösöknek érdemes gyorsan lépniük, mert könnyen lehet, hogy a cég ügyei nem várhatnak a hagyatéki eljárás befejezéséig. ","shortLead":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek...","id":"mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b819ea2e-0776-4b33-bc01-98a597d0b517","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","timestamp":"2021. január. 25. 13:35","title":"Ha nem gondolkodik előre, óriási káoszt hagyhat maga után a cég vezetője, ha meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641","c_author":"HVG","category":"360","description":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","shortLead":"A film főhőse annyit vesz el, ami a megélhetéshez, a természet fenntartásához kell, de egy nap ennek az életnek vége.","id":"202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbddeab7-8515-4fc6-a7c6-126758f31641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f45838-5fee-4e4a-8b9f-0fc866807e53","keywords":null,"link":"/360/202103_film__az_edes_elet_mezkiralyno","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Méz-királynő – Páratlan felvételek egy bámulatra és irigylésre méltóan tiszta életről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]