Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Először a vidéki szálláshelyek iránt térhet vissza a kereslet BDO Magyarország szerint. Az egy kiadható szobára jutó árbevétel 2019-es szintjét várhatóan csak a 2023-as szezonban érheti el az iparág.","shortLead":"Először a vidéki szálláshelyek iránt térhet vissza a kereslet BDO Magyarország szerint. Az egy kiadható szobára jutó...","id":"20210125_szallodaipar_ujraeledese_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5612b5a3-0dd3-43f7-ac3b-3ec330d23fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_szallodaipar_ujraeledese_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 13:05","title":"Nyárra éledhet újra a szállodaipar, ha idejében feloldják a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk vállalata a Falcon rakétával vitte fel különféle cégek eszközeit. Összesen több mint 140-et. Ez rekord.","shortLead":"Elon Musk vállalata a Falcon rakétával vitte fel különféle cégek eszközeit. Összesen több mint 140-et. Ez rekord.","id":"20210125_spacex_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62212c50-3d91-4382-aa02-9eb37cb9c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_spacex_muhold","timestamp":"2021. január. 25. 12:03","title":"Űrbéli világrekord született: egyszerre 143 új műholdat állított pályára a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","shortLead":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","id":"20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93450665-ac22-4cae-abb9-d4d15dd1c255","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 20:53","title":"Nagyot csökkent az új fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","shortLead":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","id":"20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b56deca-9f8a-4a37-b095-ecdaaed7cf09","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","timestamp":"2021. január. 25. 17:10","title":"Alkatrészek árusításába kezd az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól a világbajnokság középdöntőjének utolsó meccsén, amelyen a csoportelsőség volt a tét. ","shortLead":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól...","id":"20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d9e0b-9515-49a5-888d-48253599a050","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","timestamp":"2021. január. 25. 20:18","title":"Kapitány a spanyolok elleni vereségről: Talán még szégyellték is magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210124_duda_erno_vakcina_facebook_google_duckduckgo_koronavirus_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0852e7-6393-4243-9544-c2ba6bb1f9b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_duda_erno_vakcina_facebook_google_duckduckgo_koronavirus_okosora","timestamp":"2021. január. 24. 12:03","title":"Ez történt: Megszólalt Duda Ernő virológus a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt vállalják. Legalábbis ez terjedt el az érintettek között a Magyar Orvosi Kamara szerint. Az orvosképző egyetemek alapítványi átalakítása pedig egy újabb csavar az amúgy sem egyszerű történetben.","shortLead":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt...","id":"20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22358d4-c6ff-4940-aa91-adfe04f663b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Az orvosok sem tudják még, mikor kapják kézbe a megemelt bért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik a rendszer.","shortLead":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik...","id":"20210125_windows_10_kekhalal_url","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bafaa8-2e72-4cc9-80f6-67b88b0b6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_windows_10_kekhalal_url","timestamp":"2021. január. 25. 09:03","title":"Kékhalált okozhat a Windows 10-ben egy linkre kattintás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]