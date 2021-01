Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0aabac0-54db-4f8f-9cbf-08b48b39f861","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Antonio Conte és Javier Zanetti Weisz Árpád előtt tisztelgett.","shortLead":"Antonio Conte és Javier Zanetti Weisz Árpád előtt tisztelgett.","id":"20210128_holokauszt_emleknap_weisz_arpad_internazionale_antonio_conte_javier_zanetti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0aabac0-54db-4f8f-9cbf-08b48b39f861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa88e06-977a-454a-b1af-271ec699cbc8","keywords":null,"link":"/sport/20210128_holokauszt_emleknap_weisz_arpad_internazionale_antonio_conte_javier_zanetti","timestamp":"2021. január. 28. 22:33","title":"Auschwitzban elhunyt magyar edzőjére emlékezett az Internazionale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","shortLead":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","id":"202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fcb3cc-b3a7-4c81-a5f4-6ad12c01b16a","keywords":null,"link":"/360/202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","timestamp":"2021. január. 29. 12:00","title":"Hitelezésbe fognak a Hell energiaital gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ce1b70-4449-4393-8f37-f37516b02337","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","timestamp":"2021. január. 28. 07:41","title":"Itt az új Tesla Model S: 1100+ lóerő, elképesztő gyorsulás és futurisztikus műszerfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Sem az állami, sem a privát cenzúra nem elfogadható. Újságírói és újságolvasói szempontból is abszurd lenne, ha a közösségi médiaóriások elkezdenének lapok szerkesztőségeiként működni.","shortLead":"Sem az állami, sem a privát cenzúra nem elfogadható. Újságírói és újságolvasói szempontból is abszurd lenne, ha...","id":"20210127_Seres_A_Facebook_a_Twitter_es_az_intolerans_cukraszda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb36a1-cfa5-44fd-9a7d-cb7af0cfdebd","keywords":null,"link":"/360/20210127_Seres_A_Facebook_a_Twitter_es_az_intolerans_cukraszda","timestamp":"2021. január. 27. 16:00","title":"Seres: A Facebook, a Twitter és az intoleráns cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f4cf57-de7c-48cd-acd4-273aad5586a5","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210128_Marabu_Feknyuz_Ez_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f4cf57-de7c-48cd-acd4-273aad5586a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005637ea-d7b4-42dd-9efa-533cd5357357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_Marabu_Feknyuz_Ez_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2021. január. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ez a költségvetési hiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos \"minikirályság”.","shortLead":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz...","id":"20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843d93d-9683-428e-b32b-db55395ef1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 18:17","title":"Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak...","id":"20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b65ff9-3818-467d-a744-0bed5ba5aba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","timestamp":"2021. január. 28. 09:33","title":"Nyissa meg a böngészős Instagramot, jött bele egy látványos változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak lekérhetővé, hanem egyúttal egy veszélyes trójai is rákerülhet a számítógépre.","shortLead":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak...","id":"20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c19c735-a220-47db-8aad-2c4c9c9713e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","timestamp":"2021. január. 29. 08:03","title":"Egy Windows-parancs kiadása utat nyithat egy veszélyes vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]