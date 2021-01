Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rob Zombie videójához rajzolt.","shortLead":"Rob Zombie videójához rajzolt.","id":"20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e704-1902-48c7-88b9-5489029fb89e","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","timestamp":"2021. január. 29. 21:28","title":"Újabb világhírű rocker videoklipjén dolgozott a magyar grafikus, Gróf Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Belső dolgokkal, konfliktusokkal nem foglalkozik, mondta egy interjúban.","shortLead":"Belső dolgokkal, konfliktusokkal nem foglalkozik, mondta egy interjúban.","id":"20210130_koltai_lajos_szfe_interju_mandiner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05209ec-bf67-47bd-b891-78c690c83b29","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_koltai_lajos_szfe_interju_mandiner","timestamp":"2021. január. 30. 12:08","title":"Koltai Lajos az SZFE-s oktatásáról: Felkértek egy feladatra és elvállaltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A peron és a szerelvény közé szorult egy utas lába az Astoria megállónál.","shortLead":"A peron és a szerelvény közé szorult egy utas lába az Astoria megállónál.","id":"20210129_baleset_2es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43db2c4-1e44-4d9f-a0fc-67294fefac10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_baleset_2es_metro","timestamp":"2021. január. 29. 16:42","title":"Baleset miatt nem jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Újabb, immár a harmadik koronavírus elleni oltóanyag feltételes uniós engedélyezését jelentette be péntek délután az Európai Gyógyszerügynökség.","shortLead":"Újabb, immár a harmadik koronavírus elleni oltóanyag feltételes uniós engedélyezését jelentette be péntek délután...","id":"20210129_Europai_Gyogyszerugynokseg_engedely_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb47ea7-845e-451b-b62e-161808b7d6d4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210129_Europai_Gyogyszerugynokseg_engedely_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. január. 29. 16:45","title":"Megkapta az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","shortLead":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","id":"20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c63db20-0a0e-4bb7-ad52-5dbfdb12d3f4","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","timestamp":"2021. január. 30. 13:59","title":"Hosszú, tömött sor állt az Eurocenterben a kaszinó előtt szombat dél körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"500 tonna sugárzó fémhulladékon akart túladni a vádirat szerint. Egy tonnát 10 ezer forintnyi hrivnyáért kínált.","shortLead":"500 tonna sugárzó fémhulladékon akart túladni a vádirat szerint. Egy tonnát 10 ezer forintnyi hrivnyáért kínált.","id":"20210129_csernobil_igazgato_radioaktiv_fem_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84078b7-8fd4-483e-903c-364b715b3d18","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_csernobil_igazgato_radioaktiv_fem_aukcio","timestamp":"2021. január. 29. 20:31","title":"Illegális aukción árult radiokatív hulladékot a csernobili atomerőmű volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu birtokába került levélből az is kiderül, a védőoltást február 4. és 7. között adják majd be, és először a legidősebbeknek.","shortLead":"A hvg.hu birtokába került levélből az is kiderül, a védőoltást február 4. és 7. között adják majd be, és először...","id":"20210129_haziorvosok_idosek_oltasa_level_neak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59911709-6d06-4e63-9670-02308a6d0ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_haziorvosok_idosek_oltasa_level_neak","timestamp":"2021. január. 29. 18:00","title":"Megszereztük a levelet, amit az idősek oltásának részleteiről kaptak a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]