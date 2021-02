Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","shortLead":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","id":"20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8766b1f-6666-4456-9d8d-475390438db6","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","timestamp":"2021. január. 31. 22:48","title":"10 millió dollárért kelhet el egy Van Gogh-rajz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem írta be lánya nevét a vele egy háztartásban élők közé a 2021-es vagyonbevallásában. Ami a pénzt illeti, életbiztosításának nyoma veszett, bankszámlája pedig félmillióval apadt. És úgy tűnik, ő nem használ okostelefont.","shortLead":"A házelnök nem írta be lánya nevét a vele egy háztartásban élők közé a 2021-es vagyonbevallásában. Ami a pénzt illeti...","id":"20210201_kover_laszlo_vagyonnyilatkozat_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfcdde5-5886-4204-8a88-387cce64a585","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_kover_laszlo_vagyonnyilatkozat_2021","timestamp":"2021. február. 01. 01:15","title":"Kövér Lászlóéknál is voltak otthon változások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte érte.","shortLead":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő...","id":"20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6fee1-e326-4889-b8b7-bb27a61ad813","keywords":null,"link":"/elet/20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","timestamp":"2021. január. 31. 20:54","title":"Koronavírus-fertőzéssel került kórházba a 100 éves Tom Moore, aki milliárdokat gyűjtött a brit egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia kapcsán.","shortLead":"„Na hagyja, hogy ez itt megtörténjen” – írja a lappföldi kisváros önkormányzati felhívása a 2032-es nyári olimpia...","id":"20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8b0edc-e463-4ff5-b76d-eb02acba3544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db7a06-a7bc-40d4-a00a-785f7a34da67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Nyari_olimpia_Lappfoldon","timestamp":"2021. január. 31. 17:45","title":"Nyári olimpia Lappföldön? Egyelőre csak vicces videóval figyelmeztetnek a finnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegek kapják meg az oltást.

","shortLead":"Először az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegek kapják meg az oltást.

","id":"20210130_Megkezdodott_az_oltas_az_orosz_vakcinaval_Algeriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbb7777-8b48-41fd-918e-9fb87dd89c14","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Megkezdodott_az_oltas_az_orosz_vakcinaval_Algeriaban","timestamp":"2021. január. 30. 15:30","title":"Megkezdődött az oltás az orosz vakcinával Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TOI-1233 nevű csillag körül azonosított négy, eddig ismeretlen exobolygót két középiskolás. A felfedezett planéták egyike egy szuperföld.","shortLead":"A TOI-1233 nevű csillag körül azonosított négy, eddig ismeretlen exobolygót két középiskolás. A felfedezett planéták...","id":"20210201_exobolygok_bolyokutatas_toi_1233","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4544f45-e7d1-4f1c-81bf-a5cc3541cd8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_exobolygok_bolyokutatas_toi_1233","timestamp":"2021. február. 01. 10:37","title":"Tizenévesek fedeztek fel új bolygókat 200 fényévre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","shortLead":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","id":"20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d16fc17-2f8d-4e3b-aa8f-f419188117c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 31. 21:57","title":"Ötezernél is több embert vettek őrizetbe a Navalnij melletti tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]