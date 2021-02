Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország nem rendelkezik hosszútávú versenyképességi programmal, a fenntartható felzárkózás szóösszetétel pedig nem is létezik.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország nem rendelkezik hosszútávú versenyképességi programmal...","id":"20210201_Matolcsy_Romania_Lengyelorszag_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6d7f43-bb12-40df-9eab-9738cd520a9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Matolcsy_Romania_Lengyelorszag_kritika","timestamp":"2021. február. 01. 20:40","title":"Matolcsy: Románia és Lengyelország is jobban teljesített az elmúlt 10 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni értük. Egy adásvétel nem úgy zajlott, ahogy tervezték.","shortLead":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni...","id":"20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2335f1-3c28-4a80-9fa2-c6afe2ae7ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"8 év börtönt kaphat a játékos, aki meglépett egy Counter-Strike-os késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dél-koreai K-pop sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","shortLead":"Egy dél-koreai K-pop sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","id":"20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b75771-6cd3-43c1-9d95-d6bc8f0771b2","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","timestamp":"2021. február. 02. 09:19","title":"Ha egy híresség náci egyenruha mellett pózol, jobb, ha tudja, mi az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül készült, igen nagy teljesítményű chipkészlete dolgozik. A Google is erre az útra lépett, és hamarosan a teljes termékpalettája elérhető lesz ezeken a komputereken.","shortLead":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül...","id":"20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ca954-855b-441f-a269-7dc76710dd40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","timestamp":"2021. január. 31. 16:03","title":"Ráhajtott a Google az Apple M1-es gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést biztosító új Lincolnra. Hatalmas méret, erős motor, luxustól túláradó utastér – Magyarországra érkezett az Aviator.","shortLead":"Ha már unalmasak az európai és japán SUV-ok, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a hamisítatlan amerikai életérzést...","id":"20210131_lincoln_aviator_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de83e6e-78df-4ccb-b98a-50ad6e81788e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554b655-a5d5-4a5c-8ff4-fd644573870f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_lincoln_aviator_teszt","timestamp":"2021. január. 31. 17:00","title":"Elnöki ügy: teszten az új Lincoln Aviator","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a járványkezelés állami feladat, így a költségeket az államnak kell állnia.","shortLead":"Az államtitkár szerint a járványkezelés állami feladat, így a költségeket az államnak kell állnia.","id":"20210201_taj_szam_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba9305-2e2f-463a-b32a-c946f3a3ab46","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_taj_szam_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 21:05","title":"Rétvári: Azok is ingyen kapják az oltást, akiknek nem érvényes a TAJ-száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt töltünk digitális eszközeinkkel. De vajon hol a határa annak, hogy végül ne váljunk képernyőfüggőké?","shortLead":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt...","id":"20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3648ed7-4131-4dc2-a5c8-9f36feb8fece","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"Hogyan kerülheti el, hogy képernyőfüggővé váljon a nagy bezárkózásban? Ötletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]