Soha olyan korán nem indította még az évet csúcstelefonokkal a Samsung, mint 2021-ben: idén már januárban kézbe lehet venni a vállalat Galaxy S21-es szériájának három tagját.

Mi sem habozunk rögtön a közepébe vágni, és felvázolni tapasztalatainkat, miszerint a relatíve kompakt S21 és S21+ a tavalyi elődeikhez képest nem többek egyszerű ráncfelvarrásnál. A kijelzőméretek maradtak, a felbontás csökkent, laposra vasalták a képernyőt, a kamerák szinte semmit sem fejlődtek, de persze a chipset gyorsabb lett. Az S21 esetében visszalépés az olcsóbb A-szériát eszünkbe juttató műanyag hátlap, az S21+ kicsit nagyobb akkumulátort kapott, és körülbelül ennyi.

Az S21 Ultra viszont igazi nagy durranás, így vele egy kicsit behatóbban foglalkozunk.

S21, S21+, S21 Ultra © László Ferenc

Szemrevalóbb

Napjaink tepsiméretű csúcsmobiljait nem egyszerű a szemnek vonzóvá tenni, és a tavalyi S20 Ultra esetében ez nem is igazán sikerült a Samsungnak. Nem mondanánk, hogy az S21 Ultra a valaha készült legszebb csúcsmobil, mindenesetre a formatervezők tettek egy jó lépést a helyes irányba. Vagy kettőt.

Elöl nem sok változást fedezhetünk fel, a lényegi különbségek hátul keresendők. A bal felső sarokban lévő kamerasziget továbbra is hatalmas, az objektívek pedig még nagyobbak is lettek, az összhatás azonban mégis sokkal jobb, mint eddig volt. Ez elsősorban az oldalélekre leívelő kialakításnak köszönhető, illetve az is naplózandó, hogy bár az elő- és a hátlap is a legkeményebb Gorilla Glass Victus üvegborítást vonultatja fel, utóbbi matt kivitele fémszerű hatást kelt.

© László Ferenc

A színválaszték lehetne gazdagabb, az Ultra esetében ugyanis csak fekete és ezüst kivitel közül választhatunk. A minőségérzet nagyon rendben van, arra viszont nem árt felkészülni, hogy a vízálló kivitelű S21 Ultra nagyon vastag, és a 227 grammos tömeg sem mondható barátinak. (A tavaly őszi Note20 Ultra 19 grammal könnyebb, az iPhone 12 Pro Max viszont 1 grammal még az S21 Ultrán is túllő.)

A bal oldali él csupasz, a szokásos három nyomógomb az ellentétes oldalra került. Kihangosításkor az alsó hangszóró mellé betársul a kijelző feletti, lényegében láthatatlan híváshangszóró is, a hangminőség és hangerő messze átlagon felüli. Az USB-C csatlakozó aljzat mellől vélhetően kevesen hiányolják a jack dugaljt, azért viszont kár, hogy az alulról kipöckölhető tálca már csak két SIM-et képes fogadni, microSD memóriakártyát nem.

© László Ferenc

Nagyképű

A szuper kontrasztos AMOLED kijelzőt eddig is szerettük és most egy picit még jobb lett. A többi S21-esénél nagyobb felbontás nem változott tavalyhoz képest, azonban a fényerő nagyobb lett és mostantól csúcsfelbontás mellett is aktív a 120 Hz-es frissítés. A felhasználói felület szuper gördülékenyen használható, és mivel a frissítési frekvencia az adott körülményeknek megfelelően 10 és 120 Hz között adaptívan változik, a fogyasztás sem vészes. (Állókép vagy lassan változó tartalom esetében alacsonyabbra állítja a rendszer a rátát, míg például mozgalmas játék esetében feljebb.)

A mintegy 1,5 százalékos méretcsökkenést a gyakorlatban nem lehet észrevenni. Az oldalsó lekerekítések nagyon jelképesek, olyannyira, hogy az immár sík kijelzős, 6,7 colos S21+-t könnyen összetéveszthető a 6,8 colos S21 Ultrával, mindenesetre utóbbi mindenképpen jobban mutat.

© László Ferenc

A hatalmas betekintési szögű kijelzőbe minimálisan rondít csak bele a 40 megapixeles szelfikamera, melynek köralakú szigete összehasonlíthatatlanul kisebb a rivális iPhone 12 Pro Max notchánál. Az újgenerációs ujjlenyomat-szenzor továbbra is a kijelzőbe van rejtve, és végre gyorsan és megbízhatóan teszi a dolgát.

Nagy újdonság, hogy S Pen-támogatást is kapunk, vagyis a Note-okhoz hasonlóan ceruzával is kezelhető az S21 Ultra. A cerka nem bluetooth-os, így a Note-hoz képest szűkebb a szolgáltatási kör, ráadásul a telefonban nincs kialakítva rejtekhely az S-Pennek, melyért 13 ezer forintot kell fizetnünk. A ceruzás tokok ára további 23-31 ezer forint magasságában mozog.

© László Ferenc

Képezi a fényt

A specifikációk olvastán mondhatnánk, hogy a 108 megapixeles főkamera semmi újdonságot nem hoz. Ez azonban messze nem igaz, az újgenerációs szenzor jobb képminőséget biztosít többek közt éjszakai körülmények mellett is, és ami ennél fontosabb, a lézeres autofókusz miatt végre az élességállítási problémák is a múlt homályába vesznek.

Alaphelyzetben pixelösszevonásos 12 megapixeles képek készülnek a 26 helyett immár 24 milliméteres fókusztávú főkamerával, és bár a 108 megapixeles képek messze nem tartalmaznak kilencszer több részletet, jó fényviszonyok mellett lehet bennük ráció.

A Normafáról fotóztuk a Duna Arénát a főkamerával © László Ferenc

© László Ferenc

A 12 megapixeles nagylátószögű kamera végre autofókuszt kapott, és bár a portrémódot segítő ToF egységet száműzték, zoom fronton jelentős fejlesztéseket kaptunk. Az S20 Ultra 4x-es, illetve a Note20 Ultra 5x-ös zoomkamerája után ezúttal egy 3x-os és egy 10x-es telefotóegységet kapunk párban (iPhone 12 Pro Max: 2,5x), és természetesen optikai képstabilizátorral, autofókusszal megspékelve. A 10 megapixeles kamerák érdekes módon 12 megapixeles fotókat rögzítenek.

A Széchényi hegyről ilyen képeket készítettünk az Országházról:

0,6x-os optikai zoom, vagyis a nagylátószögű kamera. © László Ferenc

1x-es optikai zoom, vagyis a főkamera. © László Ferenc

3x-os optikai zoom. © László Ferenc

10x-es optikai zoom. © László Ferenc

30x-os hibrid zoom. © László Ferenc

100x-os hibrid zoom. © László Ferenc

Érdekesség, hogy a Samsungnak már 2013-ban és 2014-ben is volt 10x-es zoomos készüléke, ezek azonban inkább mobilos kamerák voltak, mint kamerás mobilok. A Huawei már tavaly előrukkolt 10x-es nagyításra képes kompakt telefonokkal, és az S21 Ultra simán állja a sarat ezekkel szemben.

A 30x-os és 100x-os hibrid nagyítás tavalyról már ismerős lehet, idén azonban sokkal használhatóbbá váltak ezek az üzemmódok, köszönhetően például a sokkal erősebb képstabilizálásnak.

Körülbelül ezt látni szabad szemmel... © László Ferenc

...és ezt mutatja a 100x-os hibrid zoom. © László Ferenc

A másik delikvens a P40 Pro+ volt © László Ferenc

A korábbiaknál sokkal jobb makrófelvételek készíthetők, a szuperstabilizálás 4K 60 fps videók esetében is használható, illetve mozgóképek esetében továbbra is a 8K 24 fps jelenti a plafont. A képszerkesztőben újdonság a tárgyeltávolító funkció, melynek révén pillanatok alatt leretusálhatók a fotókról az oda nem valónak tartott objektumok, személyek.

S21 Ultra, S20 Ultra © László Ferenc

Belsőségek

A tavalyi csúcs-Samsungokat sem éreztük lassúnak, az S21-es széria új gyártástechnológiával készülő chipsete pedig 20-35 százalékos teljesítménytöbblettel kecsegtet. A gyakorlatban is szupergyors a telefon, az Android 11 operációs rendszer és a ráhúzott One UI 3.1 felhasználói felület szélsebesen teszi a dolgát.

A RAM kapacitása kiviteltől függően 12-16 GB lehet, a flashmemória pedig 128-512 GB. Ha sokat fotózunk, videózunk, akkor a 128 GB-os alapmodellt érdemes elkerülni, mert ugyebár már nincs microSD bővíthetőség, és az alaprendszer kapásból 35 GB-ot harap ki magának.

© László Ferenc

A kizárólag 5G-s kivitelben gyártott S21 Ultra a világon elsőként nemcsak a Wi-Fi 6, hanem a még újabb Wi-Fi 6E szabványt is támogatja, ami a 6 GHz-es frekvencia használatba vételével teljesen új perspektívákat nyithat meg, de ehhez persze új routerre is szükségünk lesz. A Bluetooth 5.2-es szabványú és a rövid távon gyors adatátvitelt biztosító UWB támogatást is megkapjuk.

Az akkumulátor kereken 5000 mAh kapacitású, ami megegyezik az S20 Ultra értékével, illetve 500 mAh-val mutat túl a Note20 Ultra telepén. Masszív használat mellett a nap végén mindenképpen töltőre kell dugni az új csúcsmobilt, de óvatosabb duhajkodás mellett a 1,5 nap is hozható. Az energiahatékonyság jegyében alaphelyzetben FHD+-ra van korlátozva a kijelző felbontása, amit persze bármikor átválthatunk WQHD+-ra.

© László Ferenc

Töltés

Bár az elmúlt hónapokban a Xiaomihoz hasonlóan a Samsung is kifricskázta az Apple-t, amiatt, hogy az almás logós gyártó kispórolja a töltőfejet és a headsetet a telefonjai mellől, ma már mindkét cég ugyanígy cselekszik. A környezetvédelemre történő mutogatást egyik gyártó esetében sem érezzük oldalhelyesnek, inkább egyszerű spórolásról van szó. De nem számunkra: az S21 Ultra gyári vezetékes töltője 10 ezer forintos extra kiadást jelent, már amennyiben szükségünk van rá.

Az S20 Ultra mellé 25 W-os töltő járt alapáron, és ez a készülék akár 45 W-tal is tölthető. Az S21 Ultra meglepő módon már csak 25 W-tal tölthető és 30 perc alatt 50 százalékra tölthető a lemerült aksi. Ez nem vészesen rossz, de például a Huawei Mate 40 Pro alig 40 perc alatt 100 százalékra tölthető, és vezeték nélküli módon a Samsungtól eltérően 15 helyett akár 50 W-tal is táplálható.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

Míg az S21 és S21+ olyan, mint egy enyhén izzadtságszagú kötelező házifeladat, amit a biztos 4-es osztályzatra számítva készített el a Samsung, addig az S21 Ultra csak néhány bosszantó hiányosság miatt bukja el az 5-öst és kap végül 5-ös alát.

A design sokat fejlődött tavalyhoz képest, a kijelző picit még jobb lett, a kameraszett hibáit kijavították, zoom fronton hatalmasat léptek előre, és akkor az új chipsetről és a szupergyors adatátviteli technológiákról nem is tettünk említést. Az S21 Ultra persze nem való mindenkinek, mert hatalmas és nagyon nehéz, és egyeseknél kiverheti a biztosítékot a bővíthetőség hiánya, valamint a töltés körüli mizéria.

S21-es trió © László Ferenc

A hivatalos európai listaár 100 euróval mérséklődött, ami mindenképpen értékelendő gesztus a Samsung részéről. Más kérdés, hogy az S21 Ultra itthon csak 5 ezer forinttal nyit olcsóbban, mint tavaly az S20 Ultra, igaz az előrendelők nagyértékű headsetet kapnak ajándékba.

A 128-as alapmodell 480 ezer forintba kerül, vagyis ugyanannyiba, mint a 128-as iPhone 12 Pro Max, viszont a 256-os és 512-es kivitelek olcsóbbak almás riválisaiknál, 500 vs. 524 ezer forint, valamint 550 vs. 612 ezer forint arányban.

Ha beérjük egy 128-as S21-gyel, akkor 330 ezer forintot kell a kasszában hagynunk, az ugyanekkora memóriás S21+ pedig 410 ezer forinton nyit.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.