[{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori megoszlását is ábrázolja.","shortLead":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori...","id":"20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4945d99d-9202-4a5e-b48b-0022f108188c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","timestamp":"2020. november. 19. 07:58","title":"Új fertőzöttségi térképet közölt az operatív törzs, de ettől nem lesz senki okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","shortLead":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","id":"20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8c9a1-fff3-42a1-a9b6-9e89b3f05219","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","timestamp":"2020. november. 20. 06:41","title":"Grand Duster: 7 üléses új Dacia jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke elmagyarázta a külügyminiszternek, mi a különbség a foci és a stadionépítés között.","shortLead":"A Momentum elnöke elmagyarázta a külügyminiszternek, mi a különbség a foci és a stadionépítés között.","id":"20201119_fekete_gyor_andras_szijjarto_peter_foci_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08617a66-33f6-4311-baa0-e7c7b089741d","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_fekete_gyor_andras_szijjarto_peter_foci_stadion","timestamp":"2020. november. 19. 16:20","title":"Fekete-Győr Szijjártónak: Szedd már össze magad!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető megkapott. Janez Jansa szerint ellenkező esetben azt kockáztatja az EU, hogy a következő állam is elhagyja az uniót.","shortLead":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető...","id":"20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ce600-bb01-4744-a80b-5d5329886edf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Jéghegy felé haladunk és az étlapon vitatkozunk – írta a szlovén miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2022-es kormányváltásért szeretne dolgozni, indokolta hosszú bejegyzésében. December végével távozik.","shortLead":"A 2022-es kormányváltásért szeretne dolgozni, indokolta hosszú bejegyzésében. December végével távozik.","id":"20201119_lemondott_dorosz_david_fopolgarmesterhelyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46373fd-1aa3-4d11-ab93-53aa5bf4bd70","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_lemondott_dorosz_david_fopolgarmesterhelyettes","timestamp":"2020. november. 19. 20:29","title":"Lemond Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes, a kormányváltásra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","shortLead":"Hat helyen változott a kezdőcsapat a magyar–szerb meccshez képest.","id":"20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa43ee-bdb1-41e3-9665-85710e58eeea","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Kezdocsapat_Marco_Rossi_magyar_torok_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 19:29","title":"Kezdőcsapatot hirdetett Marco Rossi a törökök elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén nem jöhet elég hamar a karácsony.","shortLead":"Idén nem jöhet elég hamar a karácsony.","id":"20201119_Olyan_borzalmas_ez_az_ev_hogy_az_emberek_hamarabb_kezdtek_el_karacsonyi_dalokat_hallgatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7befcd7a-97d7-4f30-9047-f2bfea0240cb","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Olyan_borzalmas_ez_az_ev_hogy_az_emberek_hamarabb_kezdtek_el_karacsonyi_dalokat_hallgatni","timestamp":"2020. november. 19. 10:47","title":"Olyan borzalmas ez az év, hogy az emberek hamarabb kezdtek el karácsonyi dalokat hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","shortLead":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","id":"20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409114ea-b919-4e60-b093-7ea82c593e84","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","timestamp":"2020. november. 19. 15:42","title":"Újabb országos tesztelést tartanak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]