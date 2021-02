Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet a világon.","shortLead":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet...","id":"20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53212941-5eb7-4cfb-b79a-89ca163a1ca4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","timestamp":"2021. február. 17. 15:03","title":"Egy úttörő kutatás miatt 90 embert fertőznek meg szándékosan a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","shortLead":"A különleges rendszert meleg vízzel fogják hűteni. Ha elkészült, világviszonylatban a 60. helyet csípheti meg.","id":"20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b412c8d-2dc3-4c52-a8d8-fc20413a36b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szuperszamitogep_magyarorszag_kifu_szijarto_zoltan_szamitastechnika","timestamp":"2021. február. 18. 16:03","title":"Közel 6 milliárd forintból lesz új szuperszámítógépe Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee34ca99-e402-442c-8e40-a16419b8b170","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS rendszerszoftver következő verziójával több mint 200 új hangulatjel költözik az almás eszközökre. Vakcinás is van köztük.","shortLead":"Az iOS rendszerszoftver következő verziójával több mint 200 új hangulatjel költözik az almás eszközökre. Vakcinás is...","id":"20210217_apple_iphone_emoji_vakcina_ios_14_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee34ca99-e402-442c-8e40-a16419b8b170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ee2ac7-4ec6-4049-bd4a-7a5b90feafbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_apple_iphone_emoji_vakcina_ios_14_5","timestamp":"2021. február. 17. 19:33","title":"Saját emojit kap iPhone-okon a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz szívvel\".","shortLead":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz...","id":"20210218_Facebook_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04c787a-c5b5-423e-a655-abc02a40cb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Facebook_Ausztralia","timestamp":"2021. február. 18. 05:44","title":"Blokkolja a hírek olvasását és megosztását a Facebook Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online beszélgetésen. Kiderült, miért tud együtt dolgozni a DK a Jobbikkal, kormányzóképesnek tartják-e magukat, és miért tartják többen fontosnak, mit csinál az MKKP.","shortLead":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online...","id":"20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73000c35-c2f7-4524-8eec-3c2844ed72d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","timestamp":"2021. február. 16. 21:01","title":"„Aki szeretetre vágyik, menjen a családjához” – beszélgettek az összefogás erős emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","shortLead":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","id":"20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3befeb-cb57-430b-bce5-924c9aff5824","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","timestamp":"2021. február. 17. 13:34","title":"Második gyerekét várja Cseke Eszter és S. Takács András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amit a lengyel kormánypárt művel a sajtószabadsággal, az semmivel sem marad el az amerikai törvényhozás ostromától: mindkettő támadás a demokrácia ellen, ami mögött hazugság, erőszakos retorika és a politika, illetve a közélet eltorzítása áll. ","shortLead":"Amit a lengyel kormánypárt művel a sajtószabadsággal, az semmivel sem marad el az amerikai törvényhozás ostromától...","id":"20210217_Adam_Michnik_A_lengyel_kormany_a_demokraciat_vette_celba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dddd5d-f29b-432b-b47b-5d4809c9a560","keywords":null,"link":"/360/20210217_Adam_Michnik_A_lengyel_kormany_a_demokraciat_vette_celba","timestamp":"2021. február. 17. 08:10","title":"Adam Michnik: A lengyel kormány a demokráciát vette célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a japán gyártó első olyan modellje, mely a Renault–Nissan–Mitsubishi szövetség direkt ráhatásával látta meg...","id":"20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7348455d-bc74-40e4-8c18-1ba0da355d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8263c395-6a5a-4a94-b864-4d2062c13fd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_megerkezett_a_teljesen_uj_mitsubishi_outlander","timestamp":"2021. február. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Mitsubishi Outlander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]