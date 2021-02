Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni a felhasználókat.","shortLead":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni...","id":"20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb95f0ec-74c1-49ae-a34d-7cb73d9763d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. február. 24. 20:03","title":"Megakadályozza az új Firefox böngésző, hogy leskelődjenek a weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","id":"20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7f6ef1-3282-4519-a928-1e4d907c130b","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","timestamp":"2021. február. 23. 15:32","title":"Gulácsi Péter: „A család az család – ez nem is lehet kérdés!” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","shortLead":"A sztárséf éttermeit teljesen földhöz vágta a koronavírus, rengeteg pénzt bukott tavaly.","id":"20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4afc22a-7733-4bef-9b5b-3eb37835156a","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gordon_ramsay_rengeteg_penzt_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 21:25","title":"Gordon Ramsay: Teljes pusztulást hoztak a lezárások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae6ec17-4c52-4a67-b507-4263765649a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos koncepcióvideók mutatják, hogyan képzeli el a Samsung jövőbeli AR szemüvegeit.","shortLead":"Látványos koncepcióvideók mutatják, hogyan képzeli el a Samsung jövőbeli AR szemüvegeit.","id":"20210223_koncepciovideok_samsung_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae6ec17-4c52-4a67-b507-4263765649a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbad7f2d-1aca-434c-b3bd-be4688f5e141","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_koncepciovideok_samsung_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. február. 23. 09:03","title":"Videók kerültek elő a Samsung várható csodaszemüvegéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b964ca-5c64-4e19-8aed-02d54e597c39","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"2018-ban eldőlt, hogy a GE-ből való kiválás után, önálló cégcsoportként folytatódhat a több mint 120 éves Tungsram sikertörténete. Persze a nagy, amerikai székhelyű multitól való elválás nagyon komoly feladatot jelentett több területen is, ezek közé tartozott a vállalat informatikai rendszerének leválasztása, új alapokra helyezése is, méghozzá oly módon, hogy a megszerzett tudásból, értékből és persze az adatokból ne vesszen el semmi. ","shortLead":"2018-ban eldőlt, hogy a GE-ből való kiválás után, önálló cégcsoportként folytatódhat a több mint 120 éves Tungsram...","id":"invitech_20210218_Amerikabol_jottunk_egy_magyar_ceg_segitett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b964ca-5c64-4e19-8aed-02d54e597c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad11244d-7f9a-4b91-9f65-9fe35f35d00d","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20210218_Amerikabol_jottunk_egy_magyar_ceg_segitett","timestamp":"2021. február. 23. 15:30","title":"Amerikából jöttünk, egy magyar cég segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki a járványügyi honlapra a fő információkat.","shortLead":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki...","id":"20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9850b45c-502c-4922-b894-53cc9393d519","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","timestamp":"2021. február. 24. 16:05","title":"Megírták a kormányzati tájékoztató honlapon, mit kell tudni a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgák híre lényegében egy MTI-közleményen keresztül robbant be a köztudatba.","shortLead":"A vizsgák híre lényegében egy MTI-közleményen keresztül robbant be a köztudatba.","id":"20210224_kozlekedes_vizsga_iskolasok_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2413af-ce30-44ae-8a50-91a259eb0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kozlekedes_vizsga_iskolasok_diakok","timestamp":"2021. február. 24. 07:15","title":"Több tízezer diáknak kellene közlekedési alapvizsgát tennie a jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hőmérséklet akár 20 fokig is emelkedhet.","shortLead":"A hőmérséklet akár 20 fokig is emelkedhet.","id":"20210225_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5c36f4-b765-4c4e-844c-a9ae5f630175","keywords":null,"link":"/idojaras/20210225_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_kod","timestamp":"2021. február. 25. 05:25","title":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]