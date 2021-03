Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Csaknem 91 millió forintot kap „Idősügyi Infokommunikációs Programra" az V. kerület, a XII. kerület 225 milliót „önkormányzati fejlesztések kiegészítő munkáinak támogatására". 2021. március. 01. 07:28 1,3 milliárdot kapnak önkormányzatok, a fővárosban csak két fideszes kerületnek jut a pénzből Váradi József szerint a légitársaság az egyik "ritka reménysugár" a befektetők számára. 2021. március. 02. 06:43 A Wizz Air vezérigazgatója szerint legelőbb 2024-re állhat talpra a szektor A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás. 2021. március. 01. 21:08 Az emelkedő fertőzésszám miatt bezárják az óvodákat Balassagyarmaton Nagyon várják már, hogy újra kinyithassanak. 2021. március. 01. 16:48 Közös tánccal üzennek a vendégeknek egy vecsési szálloda munkatársai Marco Bellocchio rendező Az áttérés címet adta a készülő filmnek. 2021. február. 28. 14:00 Film készül a titokban megkeresztelt és elrabolt zsidó gyermekről A vulkán az utóbbi időben kifejezetten aktív. 2021. február. 28. 20:26 Lenyűgöző videón a füstöt okádó Etna Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8834e026-67fa-4b92-8efd-726cbe50f46f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. ","shortLead":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre. 2021. február. 28. 15:05 Alföldi Róbert az új kormányrendeletről: Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik! Most már igazán látszik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]