A legutóbbi hírek szerint nemcsak néhány újabb középkategóriás, sőt csúcstelefonnal, hanem tablettel, és még egy összehajtható eszközzel is kirukkol a Huaweitől függetlenné vált Honor.

Jól jött a Honornak a Huaweitől történő függetlenedés, hiszen így nem sújtják az egykori anyacégét gúzsba kötő rendelkezések. A cég nyugodtan tarthatja a kapcsolatot olyan vállalatokkal, mint a TSMC, a Qualcomm vagy a Google. A vállalat néhány hete mutatta be a Honor V40-et, de ez még mindig a Huawei munkáján alapult, most viszont a vállalat immár saját új termékeket mutat be, ráadásul különböző piaci szegmensekben.

A népszerű weibós kiszivárogtató, Digital Chat Station úgy tudja, hogy hamarosan új középkategóriás és belépő szintű okostelefonokat ad ki a Honor. Úgy tűnik, a Honor 11, 11X, illetve ezek változatairól lehet szó, lévén a vállalat nem akarja teljesen elfeledtetni a felhasználókat a Huaweijel, elsősorban azokat, akiknek fájó a Google-szolgáltatások hiánya. A belépőszintű okostelefon valószínűleg a Honor 9A utódja, a Honor 10A lesz.

Van azonban ezeknél merészebb terv is: a Honor állítólag felelevenítené Magic sorozatát: a készülő Magic márkájú okostelefon egy összehajtható eszköz lenne, az első ilyen a Honor márkanév alatt.

© Weibo/Digital Chat Station

A kiszivárogtató szerint a vállalat következő zászlóshajója Honor 40 néven jelenne meg, új processzorral érkezne májusban vagy júniusban. A lapkakészletről nincs közelebbi információ, akár a Dimensity 1200, akár a Snapdragon 888 lehet. Végül is a Honor már tárgyal a MediaTekkel és a Qualcomm-mal is. A Honor 40 egyik fő attrakciója a kamera teljesítménye lenne, ami a GizChina szerint abból adódik, hogy a Huawei néhány kameratechnikai fejlesztése a Honor tulajdonába került.

Várható még egy Honor tablet is, ami valószínűleg a Honor V6 utódja lesz.

