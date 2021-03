Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","shortLead":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","id":"20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa852e7-5665-4104-96c1-6c594dc6b0f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","timestamp":"2021. március. 02. 10:41","title":"Nincs egyezség, újra sztrájkolnak a Continental makói gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58016b5-b453-43cd-a8e3-235a5464578b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A konténereskocsi beleakadt a fába, ami az ütközéstől eltört.","shortLead":"A konténereskocsi beleakadt a fába, ami az ütközéstől eltört.","id":"20210302_Az_autosok_gyalogosok_koze_doltegy_fa_Csomoron_miutan_egy_teherauto_eltalaja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58016b5-b453-43cd-a8e3-235a5464578b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb029de-e325-44ea-b07d-dfb5ffbf69c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Az_autosok_gyalogosok_koze_doltegy_fa_Csomoron_miutan_egy_teherauto_eltalaja__video","timestamp":"2021. március. 02. 07:51","title":"Az autók, gyalogosok közé dőlt egy fa Csömörön, miután egy teherautó eltalálta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni a törvényhez.","shortLead":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni...","id":"20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a5bdf1-8b27-4bbc-8984-9aad77012a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 02. 14:22","title":"A szakszervezet szerint módosítani kell az egészségügyi dolgozókra vonatkozó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b65d664-0e05-4b19-93e6-3918d34cb1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","timestamp":"2021. március. 02. 06:41","title":"Kiderült a Porsche-verő új VW divatterepjáró, a Tiguan R itthoni ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt éjszakai műszak a sürgősségi betegellátó osztályon, a Jahn Ferenc Kórházban három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, ez utóbbit az intézmény később cáfolta. ","shortLead":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt...","id":"20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c1bb00-c72e-490f-a2e1-ebbcdf490b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","timestamp":"2021. március. 02. 15:29","title":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes politikus telefonjával szerette volna rögzíteni, ahogyan megkéri a pénzügyminisztert egy költségvetési módosító indítvány támogatására.","shortLead":"A párbeszédes politikus telefonjával szerette volna rögzíteni, ahogyan megkéri a pénzügyminisztert egy költségvetési...","id":"20210301_Tordai_Bence_varga_mihaly_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7232098c-aa66-4715-bdce-dbb51b1b5fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Tordai_Bence_varga_mihaly_parlament","timestamp":"2021. március. 01. 15:58","title":"Tordai Bence szerint Varga Mihály mellbe lökte, amikor ő megkérte, hogy csatlakozzon a kezdeményezésükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Áder János a hétvégén látványosan, a kamerák előtt oltatta be magát a kínai szerrel. A miniszterelnök ez alkalomból a maga szokásos, várkapitányi stílusában kijelentette, hogy meg kell óvni azokat, akik a védelmet irányítják. Csak éppen az nem biztos, hogy a szer kihúzza az országot a bajból – írja a konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán Viktor és Áder János a hétvégén látványosan, a kamerák előtt oltatta be magát a kínai szerrel. A miniszterelnök...","id":"20210303_Nemet_lap_Nem_biztos_hogy_a_kinai_vakcina_kihuz_minket_a_bajbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d7e682-9549-419f-8482-1e20d425706d","keywords":null,"link":"/360/20210303_Nemet_lap_Nem_biztos_hogy_a_kinai_vakcina_kihuz_minket_a_bajbol","timestamp":"2021. március. 03. 07:31","title":"Német lap: Nem biztos, hogy a kínai vakcina kihúz minket a bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]