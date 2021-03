Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hétfőn összeomlott a KRÉTA-rendszer, kedden a köznevelési államtitkár ahhoz hasonlította ezt a hibát, mint amikor leesik ez első hó és megbénul a város. Maruzsa Zoltán azt is mondta, a kormány által megbízott cég számára világossá tette: a rendszernek bírnia kell a terhelést. Sok más dolgot azonban nem tett világossá.



Hétfőn összeomlott a KRÉTA-rendszer, kedden a köznevelési államtitkár ahhoz hasonlította ezt a hibát, mint amikor leesik ez első hó és megbénul a város. Maruzsa Zoltán azt is mondta, a kormány által megbízott cég számára világossá tette: a rendszernek bírnia kell a terhelést. Sok más dolgot azonban nem tett világossá.

Balla István: Maruzsa államtitkár világossága

Többen nem állandó lakhelyként, hanem tartózkodási helyként jelölték meg a várost, amely lakossága így épphogy 25 ezer fölé emelkedett.

Néhány tucat lakoson múlt, hogy Siófok nem kapott teljes kompenzációt a kormánytól

A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is.

Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt

","shortLead":"Pár tízezer forintos csalással rengeteget lehet nyerni és lebukni sem könnyű.

Pár tízezer forintos csalással rengeteget lehet nyerni és lebukni sem könnyű.

Akár 25 százalékot is emel az áron egy ügyes kilométeróra-visszatekerés



Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a kulturális intézmények újranyitását.

Párizsban már színházat foglalnak az egyetemisták

A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha öt percekkel rövidebbnek írtak be műsorokat, nem fejtették ki, mi lesz egy korábbi műsor ismétlésében, és nem fenntartható az az üzleti terv, amivel húsz éve működnek.

Arató András a Klubrádiót sújtó újabb ítéletről: "Rendkívül erőltetett, végtelenül aljas és gyáva"

A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

Jules Verne-összes tartja a könyveladási rekordot a Vaterán

A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón.

Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány