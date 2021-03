Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d4e302-b387-4b75-845e-4c223edfe7f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal nő elrablásával és meggyilkolásával egy londoni rendőrt gyanúsítanak.","shortLead":"A fiatal nő elrablásával és meggyilkolásával egy londoni rendőrt gyanúsítanak.","id":"20210314_sarah_everard_gyilkossag_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d4e302-b387-4b75-845e-4c223edfe7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7329c0e-02c8-4636-820f-9e4d554e4142","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_sarah_everard_gyilkossag_tuntetes","timestamp":"2021. március. 14. 10:38","title":"Rendőrök oszlatták fel a megemlékezést, amelyet a meggyilkolt Sarah Everard miatt tartottak Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","shortLead":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","id":"20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa885d-959d-4d07-91c8-ff5e24f5ffc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","timestamp":"2021. március. 14. 15:14","title":"Hiába keresik Bidenék Kim Dzsong Unt, Észak-Korea nem reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak eljárást hamis vád miatt, ezért nem tesz feljelentést. A rendőrség szerint azonnal kivizsgálták az ügyet, a politikus állítását nem támasztja alá semmi.","shortLead":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak...","id":"20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b108b2af-3879-488d-85b5-fb50a2f82d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","timestamp":"2021. március. 15. 17:42","title":"Egy politikus azt állítja, rendőrök gumibotozták Budapesten, de nem tesz feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány nem akar az egészségügyi rendszeren kívüli oltópontokat, csak „ha annak különleges indoka” lesz. Az illetékes államtitkár szerint az oltási program kiválóan halad, a következő körben Pfizer és AstraZeneca vakcinákat fognak használni.","shortLead":"A kormány nem akar az egészségügyi rendszeren kívüli oltópontokat, csak „ha annak különleges indoka” lesz. Az illetékes...","id":"20210315_Az_allamtitkar_elarulta_milyen_vakcinakkal_oltanak_a_kovetkezo_korben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197f709d-18df-4932-8d1f-e1f7b68dcefe","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Az_allamtitkar_elarulta_milyen_vakcinakkal_oltanak_a_kovetkezo_korben","timestamp":"2021. március. 15. 16:20","title":"Az államtitkár elárulta, milyen vakcinákkal oltanak a következő körben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak biztonságban az adataink. Az alábbi néhány lépést érdemes időről időre elvégezni.","shortLead":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak...","id":"20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8253908-87c0-4c8c-a952-51343f1d2291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","timestamp":"2021. március. 16. 08:03","title":"Chrome-ot használ? Nyomjon rá benne a biztonsági ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","shortLead":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","id":"20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a40e812-3f8b-47b1-bd93-150e5fc74ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","timestamp":"2021. március. 14. 16:20","title":"Elismerte az AstraZeneca, hogy kevesebb vakcinát szállít az uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit művészcsoporthoz!","shortLead":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit...","id":"202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc7a1f-36b2-444c-9ee0-a1f20c171362","keywords":null,"link":"/360/202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","timestamp":"2021. március. 14. 16:10","title":"Ördögien szórakoztató, pokolian megrázó az új Tiger Lillies-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]