[{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat a szereplőket, akik a hatalmi tömbök közt egyensúlyoznak, és igyekeznek a zavaros helyzetből a legtöbb hasznot húzni. A körön kívül pedig ott vannak az egész rendszer lerombolásában érdekelt provokátorok. Mit jelent ez a vakcinákért folytatott globális versenyben?","shortLead":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat...","id":"202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce3786d-415c-4120-a262-40d9d8715c09","keywords":null,"link":"/360/202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","timestamp":"2021. március. 19. 06:30","title":"Orbán Krisztián: A miniszterelnök olyan ellenségeket szerzett, akiket nem engedhet meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak az ügyében.","shortLead":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak...","id":"20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e24d81-6257-4349-93c4-dfab3fa670f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","timestamp":"2021. március. 17. 18:28","title":"Tarlós: Már nincs kampány, az \"Orbán utasítása\" szöveget abba lehetne hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","shortLead":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","id":"20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bea52c-48bd-489c-9481-2da1bc3f0ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","timestamp":"2021. március. 19. 16:08","title":"Navracsics Tibort a jelek szerint szíven ütötte a Fidesz távozása a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Mintha nem a koronavírus-járvány legsötétebb heteit élné az ország, a kormány a szokásos célokra pakolgatja a pluszmilliárdokat a költségvetésben: sport, magyarkodás, határon túli programok.","shortLead":"Mintha nem a koronavírus-járvány legsötétebb heteit élné az ország, a kormány a szokásos célokra pakolgatja...","id":"20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b799c2d0-aee1-4794-9b29-9471e99a0d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra","timestamp":"2021. március. 18. 10:04","title":"Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány: egymilliárd forint jut versenysportra, 1,2 milliárd magyarságkutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély miatt. Azonban arra felhívták a figyelmet, hogy nem zárhatók ki a vérrögképződési problémák, ennek előfordulási aránya azonban alacsonyabb a népességben tapasztalható általános szintnél.","shortLead":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély...","id":"20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf70e4b-3a04-46d5-bc8c-b20daa6560df","keywords":null,"link":"/eurologus/20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Biztonságos az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, gyilkosnak tartja-e Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Oroszország konzultációra hazarendelte washingtoni nagykövetét, az USA pedig valószínűleg már a jövő héten újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen a 2020-as amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás miatt.","shortLead":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt...","id":"20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0326114-bd5c-4928-b011-4053ca7a58f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","timestamp":"2021. március. 18. 16:45","title":"Párját ritkítja, ami most történik az USA és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális jelenségeknek is szerepük lehet abban, hogy miként keveredhet ki a drága divatholmik világa a pandémia időszakából. ","shortLead":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális...","id":"202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68975cee-3b25-4c0e-828f-1b32d8ea7d41","keywords":null,"link":"/360/202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","timestamp":"2021. március. 19. 17:00","title":"Luxusszégyen és bosszúköltés: ezek is a járvány mellékhatásai lehetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8","c_author":"Róna Dániel","category":"360","description":"A belső viták elapadása után megjött a népfi bőrdzsekiben, aki nem megváltoztatni akarja a szavazói elvárásokat, hanem kiszolgálni. ","shortLead":"A belső viták elapadása után megjött a népfi bőrdzsekiben, aki nem megváltoztatni akarja a szavazói elvárásokat, hanem...","id":"20210318_Parizer_Facebook_osszefogas_a_Jobbik_visszaerosodesenek_titka_Rona_Daniel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6c55f0-8814-4368-bfe1-f3693976c025","keywords":null,"link":"/360/20210318_Parizer_Facebook_osszefogas_a_Jobbik_visszaerosodesenek_titka_Rona_Daniel","timestamp":"2021. március. 18. 13:00","title":"Róna Dániel: Parizer, Facebook, összefogás: a Jobbik (vissza)erősödésének titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]