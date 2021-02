Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","shortLead":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","id":"20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf11a6d-be4d-4d7e-9cfd-96bc9802d955","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 23. 09:31","title":"Szemrevalóan sarkos külsővel érkezett meg a Hyundai ígéretes új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi tízezer lépés szükségességéről. ","shortLead":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi...","id":"202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9e3c6b-830f-4212-b85f-31ce95a503e2","keywords":null,"link":"/360/202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","timestamp":"2021. február. 21. 16:10","title":"Tényleg szükség van napi 10 ezer lépésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f965cec1-f96c-47a2-b857-5ab1d22ea940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő segítségével néztük át a februári lehetőségeket.","shortLead":"Aki új autó vásárláshoz keres külső finanszírozást, az most is találhat pénztárcabarát ajánlatokat. Szakértő...","id":"20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f965cec1-f96c-47a2-b857-5ab1d22ea940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a5c6e-90a0-4736-be91-bf3c219f4402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_autohitel_suzuki_vitara_bank360","timestamp":"2021. február. 22. 11:55","title":"Akár havi 100 ezer forintért is miénk lehet a magyarok legkeresettebb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban, a koronavírus-járvány negatív hatással lehet erre a tendenciára.","shortLead":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban...","id":"20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de79ba-3981-4639-b65e-d72c4a7d7a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","timestamp":"2021. február. 22. 20:03","title":"1,27 millió ember halhat meg rákbetegség miatt 2021-ben az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f87003a-0bf7-409d-84ca-a1c540f1e5fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki várhatóan 2022-ben mutatja be a Swift következő generációját.","shortLead":"A Suzuki várhatóan 2022-ben mutatja be a Swift következő generációját.","id":"20210222_erkezoben_a_teljesen_uj_suzuki_swift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f87003a-0bf7-409d-84ca-a1c540f1e5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdcf2d-112b-4bff-bcbe-9e7857b0d153","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_erkezoben_a_teljesen_uj_suzuki_swift","timestamp":"2021. február. 22. 09:21","title":"Érkezőben a teljesen új Suzuki Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző vállalkozóknak), hogy a kormány egyetlen rendelettel megfelezte a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (hipa) mértékét. Hiszen közeleg az adóbevallási időszak, a hipa-felezés azonban mindent a feje tetejére állít.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző...","id":"20210221_hipa_konyvelo_adozas_kkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f44093-ef68-403f-911a-f9722b702cbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_hipa_konyvelo_adozas_kkv","timestamp":"2021. február. 21. 11:00","title":"Jól megkavarta az állóvizet a kormány a hipa megfelezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek Magyarországnál. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek...","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c2ad1a-237b-49fc-9925-941f33ae5f3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","timestamp":"2021. február. 22. 16:06","title":"Matolcsy szerint Észtországról kellene példát vennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195af0a3-ded3-4b89-bd00-e157484d4cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy üllői családi házzal a Konkrét Stúdió csapata a legjobb épület kategóriában, míg Szántó Hunor Albert Táj-Restaurációs Központja a legjobb terv kategóriában nyerte el a 2020-as Média Építészeti Díját.","shortLead":"Egy üllői családi házzal a Konkrét Stúdió csapata a legjobb épület kategóriában, míg Szántó Hunor Albert...","id":"20210221_Media_Epiteszeti_Dij_legjobb_epulet_legjobb_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195af0a3-ded3-4b89-bd00-e157484d4cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e64227-7329-411f-b0b7-fc037e54502b","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Media_Epiteszeti_Dij_legjobb_epulet_legjobb_terv","timestamp":"2021. február. 21. 17:12","title":"Fekete hullámpalával borított családi ház lett az év legjobb hazai épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]