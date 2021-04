Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek dalait elérhetővé teszi. A Spotify egy új weboldallal próbálja bizonyítani, alaptalanok ezek a vádak.","shortLead":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek...","id":"20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5249dc05-cd05-4b09-981d-f0e656543cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","timestamp":"2021. március. 31. 10:03","title":"Érdekes weboldallal öntene tiszta vizet a pohárba a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik a német hatóságokkal, ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az oltóanyaguk előny-kockázat profilját megerősítette az EMA a havi biztonsági frissítésben.\r

","shortLead":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik...","id":"20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a371e639-caf0-4441-97ce-05e2fe148e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 30. 21:29","title":"Berlinben felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d11f97-f0d8-44fa-b2a6-cfb1c6438a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag gyártója ígéri, hogy egy második oltás után már 90 százalék feletti lesz a védettség.","shortLead":"Az oltóanyag gyártója ígéri, hogy egy második oltás után már 90 százalék feletti lesz a védettség.","id":"20210401_cansino_vakcina_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34d11f97-f0d8-44fa-b2a6-cfb1c6438a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3229f-e81b-4f24-9390-6258b28a04c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cansino_vakcina_kina","timestamp":"2021. április. 01. 14:23","title":"Egydózisúnak ígérték, de lehet, hogy mégis kettő kell a Magyarországon is engedélyezett CanSino-vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c751dbf-d5f8-40e6-b520-08f51afb50c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség hátterében egy Spanyolországból elterjedt mobilos vírus áll, amely csak ott 11 millió telefont fertőzött meg.","shortLead":"A jelenség hátterében egy Spanyolországból elterjedt mobilos vírus áll, amely csak ott 11 millió telefont fertőzött meg.","id":"20210401_flubot_csomagkuldes_sms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c751dbf-d5f8-40e6-b520-08f51afb50c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfd9674-d485-4130-bc6e-4dc9caefa5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_flubot_csomagkuldes_sms","timestamp":"2021. április. 01. 11:47","title":"Van olyan magyar, akinek több millió forint tűnt el a bankszámlájáról a csomagküldős sms miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1584babd-3fb4-40e1-8234-d75cf8c3cd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A résztvevő oktatók és hallgatók a sztrájk idején az egyetemi modellváltásról fognak beszélgetni az órákon.","shortLead":"A résztvevő oktatók és hallgatók a sztrájk idején az egyetemi modellváltásról fognak beszélgetni az órákon.","id":"20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1584babd-3fb4-40e1-8234-d75cf8c3cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a763b10d-829d-4638-9d05-a5b30f22d4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon","timestamp":"2021. április. 01. 15:51","title":"Egyhetes egyetemi sztrájkot hirdetnének hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban az alkotmánybíróság dönthet a kérdésben.","shortLead":"Franciaországban az alkotmánybíróság dönthet a kérdésben.","id":"20210331_Kilephete_az_elzarasbol_az_akit_mar_beoltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4795eb1-d54a-48fa-85dd-4a37ec7fbbdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Kilephete_az_elzarasbol_az_akit_mar_beoltottak","timestamp":"2021. március. 31. 15:28","title":"Kiléphet-e az elzárásból az, akit már beoltottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","shortLead":"Minden a Sony Music Publishing tulajdona lett.","id":"20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adf6672-88b5-4218-9616-27d928987273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c69d20-9b9d-4318-94ee-07f31faf2b61","keywords":null,"link":"/kultura/20210401_paul_simon_eladta_60_evnyi_zenejet","timestamp":"2021. április. 01. 16:11","title":"Paul Simon eladta hat évtizednyi zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]