[{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

\r

\r

","shortLead":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

\r

\r

","id":"20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0609fb9-3ac5-4bf0-a256-5e393fbc4af7","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 01. 07:31","title":"Szilágyi István fia a szüleivel aludt a gyilkosságot megelőző éjszakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","shortLead":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","id":"20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1becd0-c388-4408-86b8-85128e043776","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","timestamp":"2021. március. 31. 05:26","title":"Romániában a külföldiek is regisztrálhatnak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és oktatásban dolgozó számára öt pedagógus-szakszervezet. A tanárok többsége tart attól, hogy túl korán térjenek vissza az iskolákba.","shortLead":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és...","id":"20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602ed88-8680-4d64-a7f6-5a984da88763","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","timestamp":"2021. március. 30. 20:15","title":"Pedagógus-szakszervezetek: Csak a védettség kialakulása után engedjék vissza a tanárokat a termekbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Magyarországon 3% az inflációs cél – írjuk le, amikor az inflációról vagy a kamatdöntésekről van szó. Természetesnek vesszük a megállapítást (végül is húsz éve van inflációs cél és tizennégy éve ugyanennyi), szinte fel sem tűnik, amikor páran felteszik a kérdést: mégis miért van ez így? Miért jó az, hogy infláció van, miért jó, hogy épp ekkora, és hogyan számolják ki mindezt? A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkban most ezekre mutatjuk be a válaszokat, és azok kritikáit.","shortLead":"Magyarországon 3% az inflációs cél – írjuk le, amikor az inflációról vagy a kamatdöntésekről van szó. Természetesnek...","id":"20210331_egy_masik_kozgazdasag_inflacio_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880426b7-725b-46e6-ab68-f19d46f4578c","keywords":null,"link":"/360/20210331_egy_masik_kozgazdasag_inflacio_bankok","timestamp":"2021. március. 31. 06:30","title":"Miért jó az, ha drágul az élet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61d4d03-1176-4d91-be93-d2d2503ac451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a bírósági eljárásokban alkalmazták, de a jövőben más eljárásoknál is kiterjesztenék a videótechnológiás ügyintézést, amikor az ügyfél online videón, élőben intézhet ügyeket.","shortLead":"Eddig csak a bírósági eljárásokban alkalmazták, de a jövőben más eljárásoknál is kiterjesztenék a videótechnológiás...","id":"20210401_Online_videon_keresztul_is_intezhetunk_majd_ugyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61d4d03-1176-4d91-be93-d2d2503ac451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73be4a47-906f-4d3e-b6a7-f3d5eaffeac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Online_videon_keresztul_is_intezhetunk_majd_ugyeket","timestamp":"2021. április. 01. 11:15","title":"Online videón keresztül is intézhetünk majd ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","shortLead":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","id":"20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64a22d-d66e-4c32-b03d-00c78d30bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","timestamp":"2021. március. 30. 20:31","title":"Nem lesz népszavazás arról, hogy legyen-e építési tilalom a strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok pedig arról mesélnek, mit tudnak és mit gondolnak a művészetről. Másik Magyarország harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok...","id":"20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af436b-31d6-4811-9c8b-4a0453b75283","keywords":null,"link":"/360/20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 30. 19:00","title":"Doku360: Ez az én hazám itt. Hova menjek? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint ebben a megkésett korlátozó intézkedések is szerepet játszanak, az emberek felelőtlensége, rossz egészségi állapota és a forráshiányos egészségügyi ellátórendszer legalább ennyire ludas, miközben az egészségügyi dolgozók erőn felül küzdenek a betegek életéért.","shortLead":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint...","id":"20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228302f4-384d-4920-baa0-b79afb75b912","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 11:20","title":"Akkor kell tartanunk a halálozások számának növekedésétől, amikor majd stagnál a gépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]