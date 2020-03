Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9a557bf-a17d-460a-9615-cae4f7630e56","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Olyan, mint egy háborúban: választanunk kell, hogy kit gyógyítsunk meg – mondta el nyíltan a Corriere által megszólaltatott lombardiai orvos, aki a legfontosabb óvintézkedésként azt javasolja, hogy mindenki maradjon otthon. ","shortLead":"Olyan, mint egy háborúban: választanunk kell, hogy kit gyógyítsunk meg – mondta el nyíltan a Corriere által...","id":"20200309_Bergamoi_orvos_Fogalmatok_nincs_mi_megy_idebent_Maradjatok_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9a557bf-a17d-460a-9615-cae4f7630e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decd9879-a1b9-4c56-a5cc-74c2df8d2d4d","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Bergamoi_orvos_Fogalmatok_nincs_mi_megy_idebent_Maradjatok_otthon","timestamp":"2020. március. 09. 13:01","title":"Bergamói orvos: “Fogalmatok nincs, mi megy idebent. Maradjatok otthon!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","shortLead":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","id":"20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a210b-4324-4dc2-9709-790fec819116","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","timestamp":"2020. március. 09. 14:01","title":"\"Gyakran menekültünk haza\" – itt a Madrapur új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","shortLead":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc5367d-32fe-420e-a010-0342778eef1d","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. március. 07. 21:27","title":"Vidéken is elkezdték lemondani a március 15-i ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi pénzt kérnek el, mint a nagy riválisok a csúcskészülékeiért. Teszten a Mi Note 10 és a Redmi Note 8T.","shortLead":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi...","id":"20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a0643-9edf-4bcd-9a7a-0794331724ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","timestamp":"2020. március. 07. 20:00","title":"108 megapixeles telefon féláron: íme, a Xiaomi drágább verzióban is olcsóbb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Oppónál nem szívbajosak: az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy a másik előadta saját termékét.","shortLead":"Az Oppónál nem szívbajosak: az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy...","id":"20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d74bf5-696d-4457-b4ab-824c13f22391","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","timestamp":"2020. március. 07. 21:40","title":"Az hagyján, hogy gátlástalanul lemásolták az Apple óráját, de még a bemutatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7-nek egy vállalat vezetője elemezte a helyzetet.","shortLead":"A G7-nek egy vállalat vezetője elemezte a helyzetet.","id":"20200308_Nagy_bajba_kerulhet_a_magyar_ipar_ketharom_het_mulva_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92842f4e-3e0a-44f6-b5c5-d9cb8b891c2d","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Nagy_bajba_kerulhet_a_magyar_ipar_ketharom_het_mulva_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 08. 10:45","title":"Nagy bajba kerülhet a magyar ipar két-három hét múlva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek Magyarországon. Vesztegzár ugyan nincs nálunk, de a karanténban nőtt a szigor. Folyamatosan bővülő hírfolyamunkban minden újdonságot megtudhat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Egy újabb iráni diák és az idős férfibeteg felesége is megfertőződött a koronavírussal, így már kilenc embert kezelnek...","id":"20200309_koronavirus_pp_marcius_9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae32510-7a9c-419d-b2e4-c660190b79f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_pp_marcius_9","timestamp":"2020. március. 09. 09:57","title":"Rendőri jelenlét a Szent László kórházban, kiutasíthatják a fertőzötteket – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","shortLead":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","id":"20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c534d5-8423-452f-a549-8bd86f0b91d4","keywords":null,"link":"/360/20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","timestamp":"2020. március. 09. 11:00","title":"Agyag, rongy, viasz, csavarzár stb.: az alkoholtárolás világtörténelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]