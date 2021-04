Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint az Egyesült Arab Emírségek víziója egy biztonságban és békében élő ország, amely nyitott a világra, egyenlőséget teremt népeinek, jogállam, egyenlő lehetőséget ad a munkára, befektetésre, tanulásra és az egyén kreatív képességeinek kibontására.","shortLead":"A jegybankelnök szerint az Egyesült Arab Emírségek víziója egy biztonságban és békében élő ország, amely nyitott...","id":"20210419_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475daa3c-0f21-441c-8cb3-eb390772fe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. április. 19. 17:00","title":"Matolcsy most az Emírségek példáját nevezte követendőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","shortLead":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","id":"20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89379-1bd9-4e0b-83c0-77018d66c6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","timestamp":"2021. április. 19. 10:55","title":"Állítólag az arcmaszk miatt verekedett össze két ember egy csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea26216-bd47-41ba-91b1-0acec976e9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb piacának akkora az ereje, hogy még a kisméretű autókból is megéri hosszított változatot piacra dobni. A nagyobb modellekből pedig kötelező. ","shortLead":"A világ legnagyobb piacának akkora az ereje, hogy még a kisméretű autókból is megéri hosszított változatot piacra...","id":"20210419_Kina_Audi_A7_tengelytav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea26216-bd47-41ba-91b1-0acec976e9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbbdbb7-7bdb-48cb-9367-d54bbb9bae26","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Kina_Audi_A7_tengelytav","timestamp":"2021. április. 19. 11:21","title":"Kínában mindig a nagyobb kell, itt az Audi A7 nyújtott változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem vagyunk egyedül, és a nehézségek során a sorstársak, kortársak segítségét lehet és kell kérni. Így foglalható össze a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének üzenete, amelynek témája a szervátültetés volt. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a sokszor megrázó vagy felemelő történetek mellett beszéltek a transzplantáltak és a donor családok kapcsolatáról is.","shortLead":"Nem vagyunk egyedül, és a nehézségek során a sorstársak, kortársak segítségét lehet és kell kérni. Így foglalható össze...","id":"20210419_Ez_a_vese_benn_akar_maradni_es_benn_is_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53abf810-5188-433d-be6d-17139bcad898","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210419_Ez_a_vese_benn_akar_maradni_es_benn_is_fog","timestamp":"2021. április. 19. 12:45","title":"Ez a vese benn akar maradni, és benn is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket - indokolta vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos, hogy miért is nem újíthatja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával.","shortLead":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket...","id":"20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea86218-3c2a-45dc-9806-82a0ca853ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","timestamp":"2021. április. 18. 15:26","title":"Elképzelhető, hogy nem újítja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Saját házuk udvarán lőtték meg őket","shortLead":"Saját házuk udvarán lőtték meg őket","id":"20210418_Gumilovedekes_pisztollyal_lottek_egy_ferfira_es_lanyara_Jaszapatiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edcb254-8e86-4de8-9dce-d6dddb7a945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Gumilovedekes_pisztollyal_lottek_egy_ferfira_es_lanyara_Jaszapatiban","timestamp":"2021. április. 18. 15:53","title":"Gumilövedékes pisztollyal lőttek egy férfira és lányára Jászapátiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","shortLead":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","id":"20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d99ecb-66df-4424-8dff-b4b8cc5d6210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","timestamp":"2021. április. 18. 11:25","title":"Hétfőtől új menetrend lesz a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","shortLead":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","id":"20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba0963-b575-4d49-8e86-d7ccd024aec8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","timestamp":"2021. április. 19. 11:28","title":"Szarvas József: “Én azt várom, hogy történjen valami személyes ügy az egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]