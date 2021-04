Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360...","id":"20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924dc08c-9a46-4c9a-84a0-f7dca945bef6","keywords":null,"link":"/360/20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","timestamp":"2021. április. 22. 07:50","title":"Radar360: Visszautasított vakcinák és új klímacélok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Két év próbaidőre bocsátotta a Fővárosi Törvényszék azt a két idős nőt, akik a 2018-as választások előtt több aláírást is meghamísítottak a Munkáspárt ajánlóívein. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetésért fellebbezett. ","shortLead":"Két év próbaidőre bocsátotta a Fővárosi Törvényszék azt a két idős nőt, akik a 2018-as választások előtt több aláírást...","id":"20210421_probaido_munkaspart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90542399-d984-407c-a3d2-95cd0c5c4610","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_probaido_munkaspart","timestamp":"2021. április. 21. 15:05","title":"Elítélték a Munkáspárt 89 és 90 éves aktivistáit, mert aláírást hamisítottak az ajánlóíveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 44 éves tengeralattjáró torpedógyakorlat közben tűnt el. 600–700 méteres mélységben lehet.","shortLead":"A 44 éves tengeralattjáró torpedógyakorlat közben tűnt el. 600–700 méteres mélységben lehet.","id":"20210422_tengeralattjaro_kri_nanggala_402_oxigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a186b21d-f146-4c10-8a51-0ec9d9596114","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_tengeralattjaro_kri_nanggala_402_oxigen","timestamp":"2021. április. 22. 15:30","title":"Szombatig van elegendő oxigén az 53 emberrel elsüllyedt indonéz tengeralattjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","shortLead":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","id":"20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5bf1bd-ccf5-4f50-b82b-72cead669ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","timestamp":"2021. április. 22. 20:03","title":"Négy életképes embriót hoztak létre a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvúk megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Facebookon emlékezik az óvónőre, és kéri, hogy mindenki oltassa be magát.","shortLead":"A humorista Facebookon emlékezik az óvónőre, és kéri, hogy mindenki oltassa be magát.","id":"20210422_Megszakad_a_szivunk__Bodocs_Tibor_gyaszolja_a_koronavirusban_meghalt_kismamat_gyerekei_bolcsis_nenijet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586deed3-a9ea-473a-8f6a-216f817d1cf1","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megszakad_a_szivunk__Bodocs_Tibor_gyaszolja_a_koronavirusban_meghalt_kismamat_gyerekei_bolcsis_nenijet","timestamp":"2021. április. 22. 12:24","title":"„Megszakad a szívünk” – Bödőcs Tibor gyászolja a koronavírusban meghalt kismamát, gyerekei „bölcsis nénijét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","shortLead":"Érintésmentes találkozás megengedett az idősotthonoknál, de nincs mindenhol erre lehetőség.","id":"20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7265-ee41-4bdd-99ae-0ef17d3f1434","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_idosotthon_latogatas_tilalom","timestamp":"2021. április. 22. 19:42","title":"Hiába oltották be az idősotthonokban élőket már februárban, maradt a kijárási és látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány alatti helytállásért jár a pluszpénz – erről állapodtak meg a győri Audi-gyár vezetői és a szakszervezet.","shortLead":"A járvány alatti helytállásért jár a pluszpénz – erről állapodtak meg a győri Audi-gyár vezetői és a szakszervezet.","id":"20210422_audi_covid_bonusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf136502-b143-4094-b023-d46a432e36a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_audi_covid_bonusz","timestamp":"2021. április. 22. 15:57","title":"350 ezer forint Covid-bónuszt kapnak a győri Audi-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási programjának köszönhetően.\r

\r

\r

","shortLead":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási...","id":"20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab9f78b-2139-4e16-8317-58bea833529a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","timestamp":"2021. április. 21. 10:03","title":"Régi telefonból így lesz olcsó szemvizsgáló eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]