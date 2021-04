Videó: Kiadta a stúdió a Mortal Kombat-film első 7 percét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2","c_author":"Gergely Márton, Dobszay János","category":"360","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfabd470-8ef1-4cf9-b730-1416555e4ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14548398-16ec-412a-a0d5-2988582c3eeb","keywords":null,"link":"/360/202116__orban_kinapolitikaja__pekingnek_szeretettel__sundamfudan__igy_noveld_asarkanyodat","timestamp":"2021. április. 22. 11:00","title":"Orbán áthelyezi a súlypontot: az orosz botrányok miatt Kínának árulja ki az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","shortLead":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","id":"20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d19484-a037-47f8-bb5d-0db3cf88a03e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","timestamp":"2021. április. 23. 05:22","title":"Felkerült India a brit kormány beutazási tilalmi listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","shortLead":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","id":"20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d54ae-2f4d-4f0b-8d33-b0fe6a6e6ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","timestamp":"2021. április. 23. 10:25","title":"Továbbra sem döntöttek a Sziget szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","shortLead":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","id":"20210422_budapest_oltasok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e317cb3-7ade-4401-8e36-0f5fa7451f76","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_budapest_oltasok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 22. 17:08","title":"Budapest maga vizsgáltatja meg az oltások hatékonyságát 1500 embernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort alakítanak ki. Most megnézheti a kiadott látványterveket is.","shortLead":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort...","id":"20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bef0f4-fa8d-4df9-8866-033429e66533","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 22. 16:15","title":"Fotók: Ilyen lesz a megújult Citadella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A barack ára már tavaly is a duplája volt az egy évvel azelőttinek, most még drágább lehet.","shortLead":"A barack ára már tavaly is a duplája volt az egy évvel azelőttinek, most még drágább lehet.","id":"20210421_gyumolcs_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de537187-b445-43a2-9d80-39c9bc6e7e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_gyumolcs_dragulas","timestamp":"2021. április. 21. 19:50","title":"Tovább drágulhat a gyümölcs, a fagy elvitte a barackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat akarunk a világgal – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő évértékelő beszédében, amely néhány nappal az után hangzott el, hogy kiderült: az orosz titkosszolgálat emberei voltak azok, akik 2014-ben felrobbantottak egy csehországi fegyverraktárt. Miközben Putyin beszélt, több orosz városban is tüntettek a börtönbe zárt, egyre rosszabb egészségi állapotban lévő ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. Moszkvában, ahol még nem kezdődött meg a tüntetés, a rendőrök sorra veszik őrizetbe az ellenzékieket.","shortLead":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat...","id":"20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30f9791-0891-4a83-afa7-c30e785df029","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","timestamp":"2021. április. 21. 14:24","title":"Miközben Putyin fenyegetően üzent beszédében, a rendőrök elkezdték bevinni a Navalnij mellett kiállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült Államok és Törökország között.","shortLead":"Ha az amerikai elnök népirtásként fog hivatkozni az örmény genocídiumra, az tovább élezheti a feszültséget az Egyesült...","id":"20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a6332-310e-4862-bbbd-dda5f1a54105","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ormeny_nepirtas_elismerese_joe_biden","timestamp":"2021. április. 22. 17:31","title":"Az örmény népirtás elismerésére készül Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]