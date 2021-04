Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","shortLead":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","id":"20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da93d752-7969-4734-a59e-8cd064057bd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","timestamp":"2021. április. 28. 12:10","title":"Babis miniszterelnöknek nem kell visszafizetnie a cégének juttatott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","shortLead":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","id":"20210428_google_alphabet_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcef541d-60d8-4053-a193-f38f120aab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_google_alphabet_microsoft","timestamp":"2021. április. 28. 07:48","title":"Soha nem volt ekkora nyeresége a Google anyacégének, meglepte az elemzőket a Microsoft is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem fizetnek elő a szolgáltatásra. A jelenség ugyanakkor csak teszt jellegű, és egyelőre nem várható az általános bevezetése – közölte a szolgáltató vezérigazgatója.","shortLead":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem...","id":"20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf924a-1d75-44ce-a3c0-9bb62e003831","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","timestamp":"2021. április. 28. 08:03","title":"A Netflix döntött: egyelőre nem bünteti azokat, akik megosztják másokkal a jelszavukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Aki nem tudja igazolni, hogy sportoló vagy felkészítő, azt nem engedik be a sportlétesítményekbe.","shortLead":"Aki nem tudja igazolni, hogy sportoló vagy felkészítő, azt nem engedik be a sportlétesítményekbe.","id":"20210429_4_millio_oltas_utan_dolgozhatnak_a_sportolok_es_az_edzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc52f19f-c4b1-4dc9-8de2-1d1655a029a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_4_millio_oltas_utan_dolgozhatnak_a_sportolok_es_az_edzok","timestamp":"2021. április. 29. 16:10","title":"4 millió oltás után dolgozhatnak a sportolók és az edzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","shortLead":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","id":"20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae45f1-e9b6-4506-a362-b8ad9d1f77f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","timestamp":"2021. április. 28. 10:35","title":"A sokáig dízelhívő Renault is lemond a gázolajos motorokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg kevésbé tűnik hatékonynak, annak a jövőben más téren lehetnek előnyei.","shortLead":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg...","id":"20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8b290-3da0-472f-ba1f-dffef0d2b610","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 29. 08:03","title":"Hidrogénautók fejlesztésére költ eurómilliárdokat Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.","shortLead":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt...","id":"20210429_borton_itelet_penzmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb3ae2-8803-48ae-a094-2504840e4e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_borton_itelet_penzmosas","timestamp":"2021. április. 29. 05:30","title":"16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","shortLead":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","id":"20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2661f4-9cde-4a63-ad1e-eca25fc65d65","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","timestamp":"2021. április. 28. 21:56","title":"Megmentettek a rendőrök egy öngyilkosságra készülő férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]