[{"available":true,"c_guid":"abda3165-5764-490e-ad69-3dc1866bc62e","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210429_Marabu_Feknyuz_A_kinai_mellekhatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abda3165-5764-490e-ad69-3dc1866bc62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5eb430-98df-4a70-b5de-47c016ca2a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Marabu_Feknyuz_A_kinai_mellekhatasa","timestamp":"2021. április. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A kínai mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","shortLead":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","id":"20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33fac44-7cde-4185-8f9c-a9eb2d903c2d","keywords":null,"link":"/sport/20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 05:43","title":"Az MLSZ úgy készül, hogy lesznek nézők a hétfői kupadöntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie Ungarische Botschaft kampányához. Videóban érvelnek a külföldi levélszavazás hasznossága mellett.","shortLead":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie...","id":"20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4348d-3e9b-4810-9c76-6d7b3eaebae4","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Nincs mindenkinek egy teljes napja arra, hogy leadja a szavazatát – Harcsa Veronika a levélszavazás mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","shortLead":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","id":"20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14a781e-dede-4539-b77a-a148aa3fa88d","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","timestamp":"2021. április. 30. 05:58","title":"Ukrajnába látogat az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 380 ezren fertőződtek meg az ázsiai országban.","shortLead":"Egy nap alatt közel 380 ezren fertőződtek meg az ázsiai országban.","id":"20210429_Koronavirus_India_Honda_Suzuki_oxigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6363c398-d3a1-406e-98f7-4e8d4e45dfe2","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_Koronavirus_India_Honda_Suzuki_oxigen","timestamp":"2021. április. 29. 20:09","title":"A Suzuki és a Honda átengedi az oxigénkészletét a koronavírusos betegeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába oltanak be 4 millió embert szombatra, közülük csak kevesebb mint másfél millióan lesznek immunisak.\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértő emlékeztetett, hogy a teljes védettség két héttel a második dózis után alakul ki. Hiába...","id":"20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9af4b3-e600-4d9d-a65e-be27f265f99e","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Lantos_Gabriella_szerint_meg_korai_beengedni_a_nezoket_a_Fradimeccsre","timestamp":"2021. április. 29. 19:29","title":"Lantos Gabriella szerint még korai beengedni a nézőket a Fradi-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]