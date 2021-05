Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az mRNS után jöhetne az elölt vírust vagy adenovírust tartalmazó vakcina. Ez persze még csak egy felvetés.","shortLead":"Az mRNS után jöhetne az elölt vírust vagy adenovírust tartalmazó vakcina. Ez persze még csak egy felvetés.","id":"20210502_A_BioNTech_vezetojeben_felmerult_hogy_kombinalni_lehetne_a_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85fce56-59b2-40f5-90aa-4cae12065d42","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_A_BioNTech_vezetojeben_felmerult_hogy_kombinalni_lehetne_a_vakcinakat","timestamp":"2021. május. 02. 12:42","title":"A BioNTech vezetőjében felmerült, hogy kombinálni lehetne a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","shortLead":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","id":"20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05269b8-e3af-4977-b60b-137678b1be33","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 03. 05:17","title":"Egyre több napsütéssel, széllel, 14-19 fokkal kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált hozzáféréseket fizetős szolgáltatásokhoz, például a Netflixhez, a Spotifyhoz, az Amazon Prime-hoz. \r

\r

\r

","shortLead":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált...","id":"20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2720cd6-ca9a-4696-813b-ec12a45992a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","timestamp":"2021. május. 04. 09:03","title":"Fillérekért kínált Netflixet és Spotifyt – 26 havi szabadságvesztés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus reméli, hogy továbbra is sokan lesznek, akik be akarják oltatni magukat.","shortLead":"Az infektológus reméli, hogy továbbra is sokan lesznek, akik be akarják oltatni magukat.","id":"20210503_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff803f51-d6de-488f-9948-4d3f402ca8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. május. 03. 09:54","title":"Szlávik: Néhány hét múlva lehet meg az ötmillió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","shortLead":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","id":"20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45e624-3dbc-46bb-9bae-221ff5183bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. május. 04. 11:15","title":"A Red Hot Chili Peppers 140 millió dollárért adja el dalainak jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","shortLead":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","id":"20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedd4c4-b8e4-471e-a716-86eae9ad50c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","timestamp":"2021. május. 04. 09:21","title":"Az 1600 lóerős új Koenigsegg is bekerült a Lego 2021-es kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","shortLead":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","id":"20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf3ba40-3412-4aae-9020-49615e32b375","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","timestamp":"2021. május. 03. 15:30","title":"Hiller Istvánt indítja az MSZP és a Párbeszéd Pesterzsébet-Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]