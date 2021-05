Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük kell valamit.","shortLead":"Sebastian Kurz kancellár kedden jelentette be, hogy mivel az európai változatra még sokat kell várni, sürgősen lépniük...","id":"20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9a2f4f-1287-44b0-be4e-cc658f30d465","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_oltasi_igazolvany_ausztria","timestamp":"2021. május. 04. 17:14","title":"Oltási igazolvány bevezetésére készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","shortLead":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","id":"20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa715c8-b554-47c2-9bfd-6bc64dd65a60","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","timestamp":"2021. május. 06. 09:29","title":"Egy várandós nő múmiáját rejtette az egyiptomi szarkofág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","shortLead":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","id":"20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f872fc4d-c39e-4b0a-801f-b499ded0fa54","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","timestamp":"2021. május. 05. 20:05","title":"Hatszor vitték kórházba, de mindig hazaküldték a végstádiumú rákos nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","shortLead":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","id":"20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e2fc0-07f6-4c20-95f1-666d3f45a459","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","timestamp":"2021. május. 06. 10:08","title":"Új háttérintézményt alapít a Fidesz, hogy nemzetközi vizeken erősödjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ATV reagált a Klubrádió frekvenciájának ügyére és a meghirdetett bojkottokra. Korvin Tibor szerint már régóta szerettek volna egy nagyobb, budapesti elérésű frekvenciát, végül ez a 92,9-es lett.","shortLead":"Az ATV reagált a Klubrádió frekvenciájának ügyére és a meghirdetett bojkottokra. Korvin Tibor szerint már régóta...","id":"20210504_atv_klubradio_spirit_fm_korvin_tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495fabce-b3a0-4fd8-94f9-8cf4f7e77712","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_atv_klubradio_spirit_fm_korvin_tibor","timestamp":"2021. május. 04. 14:05","title":"Spirit FM programigazgató: Az egész klubrádiós ügy politikai színezetétől elhatárolódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel hajtották a kocsikat a forgalomban.","shortLead":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel...","id":"20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbb53d4-b05e-457f-8fbf-bece13f5e79b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 05. 18:08","title":"Háromszázzal száguldozó autósokat vettek őrizetbe Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotmányjogász szerint a kormány által létrehozott alapítványok miatt a magyar miniszterelnöknek anyagi gondjai sem lennének egy esetleges vereség után.","shortLead":"Az alkotmányjogász szerint a kormány által létrehozott alapítványok miatt a magyar miniszterelnöknek anyagi gondjai sem...","id":"20210505_Kim_Lane_Scheppele_Orban_Viktor_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da92171-8573-48a4-b0e2-cfd1457b7f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Kim_Lane_Scheppele_Orban_Viktor_valasztas","timestamp":"2021. május. 05. 10:29","title":"Kim Lane Scheppele: Orbán úgy is dönthet, hogy elveszíti a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","shortLead":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","id":"20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ed49f4-5e8b-40ea-ae0a-8e0449fe0dfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","timestamp":"2021. május. 04. 16:47","title":"A korrupciós botrány után jelentős reformokat ígérnek a Golden Globe vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]