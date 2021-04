Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","shortLead":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","id":"20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48341155-9910-44bc-a3a3-b4b1f19d6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Orbánt és Ádert is meghívta Zelenszkij, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","shortLead":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","id":"20210420_palkovics_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23f8704-8641-49e6-b454-44abd58953a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_palkovics_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 20. 06:44","title":"Palkovics: Nem kell ahhoz egyetem, hogy egy ország titkosszolgálati tevékenységet folytasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6 hengeres orgánuma. Viszont még van valami hangja, ellentétben a hamarosan érkező első teljesen elektromos Maseratitól. ","shortLead":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6...","id":"20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bacdf0-0174-43a7-be52-d3adcc8bf6a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","timestamp":"2021. április. 19. 10:10","title":"Itt a Maserati első hibrid divatterepjárója, mindent megtudtunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a738dd5f-0cb1-43de-8988-a27d94e3c976","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"török Netflix\" Magyarországról is elérhető, de egyelőre nem sokan fogják élvezni a sorozatepizódokat, mert a magyar lokalizációnak még híján van a szolgáltatás.","shortLead":"A \"török Netflix\" Magyarországról is elérhető, de egyelőre nem sokan fogják élvezni a sorozatepizódokat, mert a magyar...","id":"20210420_dramax_torok_sorozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a738dd5f-0cb1-43de-8988-a27d94e3c976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9d2e4-862c-463d-b3cd-eca35b3814d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_dramax_torok_sorozatok","timestamp":"2021. április. 20. 08:33","title":"Az HBO GO és a Netflix után itt a Dramax, 5000 órányi török sorozattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","shortLead":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","id":"20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57063488-07a6-4412-8f10-5f16f8189c8e","keywords":null,"link":"/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","timestamp":"2021. április. 19. 21:31","title":"Az Emmi szerint a diákok háromnegyede volt hétfőn iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486af9b8-d65c-4673-bf79-099acf4af91f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt támogatottsága a legutóbbi mérések alapján 20–23 százalékos volt, csak a CDU/CSU előzte meg őket.","shortLead":"A párt támogatottsága a legutóbbi mérések alapján 20–23 százalékos volt, csak a CDU/CSU előzte meg őket.","id":"20210419_Kancellarjelolt_nemet_Zoldek_szovetsegi_parlamenti_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=486af9b8-d65c-4673-bf79-099acf4af91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e5f3f3-a840-4ec3-abb2-14b11f64990a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Kancellarjelolt_nemet_Zoldek_szovetsegi_parlamenti_valasztas","timestamp":"2021. április. 19. 15:43","title":"Először állítanak kancellárjelöltet a német Zöldek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","shortLead":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","id":"20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5757f31-4364-4851-8286-1e8b1357577e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","timestamp":"2021. április. 19. 15:55","title":"15 millió forintot kínált menyének, ha lemond a gyerekeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tizenkét rendező helyszín közül kilenc már korábban megtette, esetleges telt házat egyedül Budapest ígért.","shortLead":"A tizenkét rendező helyszín közül kilenc már korábban megtette, esetleges telt házat egyedül Budapest ígért.","id":"20210419_foci_eb_munchen_bilbao_dublin_meccsek_uefa_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480bfbe2-6b3d-4f81-9774-580469d72532","keywords":null,"link":"/sport/20210419_foci_eb_munchen_bilbao_dublin_meccsek_uefa_hatarido","timestamp":"2021. április. 19. 15:27","title":"Foci-Eb: hétvégéig nyilatkozhat három város, hány nézőt enged be a meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]