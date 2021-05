Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat javasolnia, a világ gazdagabb országai pedig egy egész hónapot vesztegettek el azzal, hogy nem csináltak semmit – állapította meg egy független szakértőkből álló testület jelentése. ","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetnek előbb kellett volna nemzetközi vészhelyzetet hirdetnie és utazási korlátozásokat...","id":"20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e83d1a-4af9-420a-9447-dbf8decb67f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_vilagjarvany_WHO_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. május. 12. 14:05","title":"Meg lehetett volna előzni a világjárványt, de hibát hibára halmoztak – állítja a WHO által felkért független testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","shortLead":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","id":"20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407918d-772f-4fa5-b92a-845eee72a039","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 08:48","title":"Fejenként egymillió dollárt sorsolnak ki az oltottak között egy amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"51 milliárd forint értékben vásároltak az emberek vényköteles gyógyszereket. A Covid–19-cel járó tüdőgyulladás tüneteit csökkentő favipiravir hatóanyagú gyógyszerből közel 37 ezer doboz fogyott.","shortLead":"51 milliárd forint értékben vásároltak az emberek vényköteles gyógyszereket. A Covid–19-cel járó tüdőgyulladás tüneteit...","id":"20210512_gyogyszerforgalom_marciusban_patika_gyogyszerkoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a59a453-ba89-417a-b0d7-6bf934b97d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_gyogyszerforgalom_marciusban_patika_gyogyszerkoltes","timestamp":"2021. május. 12. 08:10","title":"Rekordméretű összeget hagytunk ott márciusban a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A China Media Grouphoz tartozik a Kínai Központi Televízió, a Kínai Nemzeti Rádió és a Kínai Nemzetközi Rádió nemzeti holdingjaként. Palkovics László korábban azt mondta, semmiféle ideológiai oktatás nem lesz az egyetemen.","shortLead":"A China Media Grouphoz tartozik a Kínai Központi Televízió, a Kínai Nemzeti Rádió és a Kínai Nemzetközi Rádió nemzeti...","id":"20210511_Strategiai_egyuttmukodes_partneri_kapcsolat_Fudan_Egyetem_China_Media_Group","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272bb44-989d-480c-b1fe-e5185338fa75","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Strategiai_egyuttmukodes_partneri_kapcsolat_Fudan_Egyetem_China_Media_Group","timestamp":"2021. május. 11. 18:23","title":"Megállapodott a Fudan Egyetem a kínai állampárti propagandával az együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube nagyon szeretné növelni a tavaly bemutatott Shorts népszerűségét, ezért a legegyszerűbb megoldáshoz nyúl: pénzt ad a legjobb tartalomgyártóknak.","shortLead":"A YouTube nagyon szeretné növelni a tavaly bemutatott Shorts népszerűségét, ezért a legegyszerűbb megoldáshoz nyúl...","id":"20210512_youtube_video_shorts_rovid_video_alap_penz_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be705a8-c5b5-45df-a718-55b3f1a5a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_youtube_video_shorts_rovid_video_alap_penz_fizetes","timestamp":"2021. május. 12. 08:33","title":"Kinyitja a pénzeszsákot a YouTube, 29,5 milliárd forintnyi dollárt oszt szét a tartalomgyártóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","shortLead":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","id":"20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e448f-b166-494b-9344-5a4d65dc9cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","timestamp":"2021. május. 12. 06:53","title":"Kolumbiai tüntetések: legalább 42 az áldozatok száma, éles lőszert is használnak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]