[{"available":true,"c_guid":"9fca3875-bbd4-4b6b-9fc2-f805af0a5568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanulságos incidens Dél-Karolinában zajlott egy iskolai buszon.","shortLead":"A tanulságos incidens Dél-Karolinában zajlott egy iskolai buszon.","id":"20210521_Az_ovodasok_kikeszitettek_a_tuszejtot_feladta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fca3875-bbd4-4b6b-9fc2-f805af0a5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bad5dcf-688b-4382-83d7-dd5f36238906","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Az_ovodasok_kikeszitettek_a_tuszejtot_feladta","timestamp":"2021. május. 21. 08:35","title":"Az óvodások kikészítették a túszejtőt, feladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0dde0d0-f0a7-4a9f-a1e0-2e00f1b7341b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hasonló bulik előtt a politikai-gazdasági elit szereplői általában megteszik az óvintézkedéseket, de Borkaiék nem cselekedtek – véli Dezső András. Az ügyet részletesen feltáró újságíró szerint az is érdekes, hogy nemcsak a zsarolás idején hagyta magára a Fidesz Borkait, de a választás után is. Ellenzéki szereplők állnak a szivárogtatás mögött vagy saját árulóit keresi a kormánypárt? ","shortLead":"A hasonló bulik előtt a politikai-gazdasági elit szereplői általában megteszik az óvintézkedéseket, de Borkaiék nem...","id":"20210521_Elesben_Dezso_Andrassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0dde0d0-f0a7-4a9f-a1e0-2e00f1b7341b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1146d795-e446-469f-81ed-54101294115a","keywords":null,"link":"/360/20210521_Elesben_Dezso_Andrassal","timestamp":"2021. május. 21. 13:00","title":"Élesben Dezső Andrással: Borkaiék nem voltak okosak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ec0aa2-fe1b-4793-b764-35a64b1a07bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét, orvosai olyan donorszívet használtak, amely néhány percre megállt, ráadásul a donor és a beteg nem volt azonos vércsoportú – jelentette be a Gregorio Maranon Kórház.","shortLead":"Különleges szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét, orvosai olyan donorszívet használtak, amely...","id":"20210521_szivatultetes_spanyol_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ec0aa2-fe1b-4793-b764-35a64b1a07bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a613bc-6671-4a2b-b4af-ab9c94dac64b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_szivatultetes_spanyol_csecsemo","timestamp":"2021. május. 21. 07:03","title":"\"Kétszeres csoda volt\" – páratlan szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült, hogy nem éppen ministránsfiú volt, a Microsoftnál és a nejével együtt vezetett alapítványnál is ostromolta a nőket, a legkényelmetlenebb azonban a pedofil milliomoshoz, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata lehet.","shortLead":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült...","id":"20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367fe2fb-3eab-41af-95b7-a6f338ca26e9","keywords":null,"link":"/360/20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","timestamp":"2021. május. 21. 19:00","title":"Bulibáró rejlett Bill Gates programozói szürkesége mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c90abcf-3f97-4555-b975-330ea6adcb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210521_Marabu_Feknyuz_Palkovics_Fudanja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c90abcf-3f97-4555-b975-330ea6adcb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e94ce05-c690-4d5f-8bcf-29d9b9d06156","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Marabu_Feknyuz_Palkovics_Fudanja","timestamp":"2021. május. 21. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Palkovics Fudanja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","shortLead":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","id":"20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd61bb0d-4c4f-47b2-a461-e38cfecb551f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","timestamp":"2021. május. 21. 11:32","title":"Politikailag abszolút nem korrekt a Brabus 800 lóerős új Mercedes divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"HVG","category":"360","description":"A százmilliárdos által gründolt alapítvány eddig a határon túlra koncentrált, most a fociról elhíresült Felcsúton indít ökölvívóklubot.","shortLead":"A százmilliárdos által gründolt alapítvány eddig a határon túlra koncentrált, most a fociról elhíresült Felcsúton indít...","id":"202120_felcsuti_okolvivo_sportklub_meszaros_fohadiszallasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a10f0c-953a-448b-b301-08995a86f90f","keywords":null,"link":"/360/202120_felcsuti_okolvivo_sportklub_meszaros_fohadiszallasan","timestamp":"2021. május. 21. 10:00","title":"Ilyen a boksz: Mészárosék is beindítják a pofonofont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]