Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett volna tüntetni.","shortLead":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett...","id":"20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea8c0e-bec2-4d0d-8df2-05432bac7230","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","timestamp":"2021. május. 24. 15:10","title":"Ungváry Krisztián: Karikó Katalint nem küldték kémkedni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c0d410-8b2d-4235-99e7-f23791383a75","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó ezúttal semmit sem finomkodott el, a merész vonalvezetés mellé minőségi utasteret és modern technikát csomagolt. De vajon milyen a gyakorlatban az elsőtől az utolsó csavarig teljesen új Hyundai Tucson?","shortLead":"A dél-koreai gyártó ezúttal semmit sem finomkodott el, a merész vonalvezetés mellé minőségi utasteret és modern...","id":"20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c0d410-8b2d-4235-99e7-f23791383a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2b3cd-db8a-4122-af39-62b8dc7a0e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","timestamp":"2021. május. 25. 06:41","title":"Berúgja az ajtót: teszten az új hibrid Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz csábítani a képzett munkaerőt, illetve megtartani a régit. A figyelem anyagilag is megtérül.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz...","id":"202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5264d-048f-47a6-bdf2-3c0da210beb2","keywords":null,"link":"/360/202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","timestamp":"2021. május. 24. 11:10","title":"A csocsó és az ingyenkávé jó, de van még mit újragondolniuk a cégeknek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","shortLead":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","id":"20210525_kutya_zokni_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0c87a-0d0b-472f-a3f7-61afc96dfcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kutya_zokni_tanulmany","timestamp":"2021. május. 25. 12:25","title":"Használt zoknikon edzett kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust brit reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő a használt termékek szegmense, nem minden esetben járunk azonban olcsóbban egy másodkézből szerzett termékkel. ","shortLead":"Megosztja a luxuscégeket a másodlagos piac kérdése, a fogyasztói szokások azonban változnak. Bár sokkal gyorsabban nő...","id":"20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef5fa1-6a6f-4677-a4ca-c2d4dfb3c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69c5586-f790-4406-b0d0-9f8c93de0eb6","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_luxus_vintage_lovedesign_divatipar","timestamp":"2021. május. 23. 20:00","title":"Ön is szeretne olyan táskát, mint amilyennel Várkonyi Andrea volt Dubajban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindez nagyjából félmillió munkahely megszűnését is jelentené. ","shortLead":"Mindez nagyjából félmillió munkahely megszűnését is jelentené. ","id":"20210523_szazezer_uzlet_vegleg_bezarhat_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09056f19-9958-43e0-af48-97ba700ae16d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_szazezer_uzlet_vegleg_bezarhat_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","timestamp":"2021. május. 23. 18:18","title":"Úgy számolnak 100 ezer boltot vihet csődbe a vírusjárvány hatása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","shortLead":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","id":"20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7fd5f0-862d-4205-8ee8-f044d31cfcd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","timestamp":"2021. május. 25. 06:28","title":"Már az elnökválasztás előtt kiszórt két mérsékelt jelöltet Iránban az Őrök Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]