[{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD hétfőn bejelentette, az RDNA 2 architektúrájú grafikus processzort építik majd be a Samsung új Exynos-processzorába.","shortLead":"Az AMD hétfőn bejelentette, az RDNA 2 architektúrájú grafikus processzort építik majd be a Samsung új...","id":"20210601_samsung_amd_rdna_2_gpu_grafikus_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e360473-5ef8-4d4d-85a0-16f3811815f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_samsung_amd_rdna_2_gpu_grafikus_processzor","timestamp":"2021. június. 01. 10:33","title":"Párbajra hívja a Samsung az Apple-t, az AMD segít be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100. helyen végzett összetettben. Valteré minden idők legjobb magyar összetett eredménye a háromhetes körversenyen. ","shortLead":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100...","id":"20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b570d02c-12c4-443c-a6da-bccbdf44b7ad","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","timestamp":"2021. május. 30. 18:38","title":"Giro d'Italia: Bernalé a rózsaszín trikó, Valter a 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja a a Fudan Egyetem beruházását. A kormánypárti választók 30 százaléka is ellenzi.","shortLead":"Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a megkérdezettek kétharmada nem támogatja...","id":"20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d6e972-8574-4b6f-bad2-f3f76f092370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b66720-b0be-43b1-806f-d04d27fe85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Republikon_ketharmados_a_Fudan_Egyetem_elutasitottsaga","timestamp":"2021. június. 01. 11:41","title":"Republikon: Kétharmados a Fudan Egyetem elutasítottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka, amellyel újraszabályoznák ezt a területet, de az érdekek összeütközése miatt ez nagyon nehéz lesz.","shortLead":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka...","id":"20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11475a10-2967-4813-bc9f-9a965da88b06","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","timestamp":"2021. május. 31. 17:27","title":"Uniós vita az állatjólétről: a kamionsofőr vezetési technikáján is múlik, milyen minőségű hús kerül az asztalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar Aldi nyeresége több mint négymilliárd forinttal nőtt egy év alatt.","shortLead":"A magyar Aldi nyeresége több mint négymilliárd forinttal nőtt egy év alatt.","id":"20210531_115_milliardos_nyeresege_volt_tavaly_a_magyar_Aldinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986c6db3-21a1-42e4-978d-789f44d988b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_115_milliardos_nyeresege_volt_tavaly_a_magyar_Aldinak","timestamp":"2021. május. 31. 16:35","title":"Közel 300 milliárd forintot költöttünk el tavaly az Aldikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","shortLead":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","id":"20210531_idojaras_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8039e-8bf2-480b-b379-f3dcb5a87917","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. május. 31. 05:15","title":"Zivatarokkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16,5 milliárd forint nyereséget hozott a Paksi Atomerőmű, szinte pont ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Annak, hogy alig volt csökkenés, a fő oka a magasabb árfolyamnyereség.","shortLead":"16,5 milliárd forint nyereséget hozott a Paksi Atomerőmű, szinte pont ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Annak...","id":"20210531_Milliardokat_nyert_a_Paksi_Atomeromu_az_arfolyamvaltozason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3bad03-bde8-47e6-b754-cf27423d15bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Milliardokat_nyert_a_Paksi_Atomeromu_az_arfolyamvaltozason","timestamp":"2021. május. 31. 15:56","title":"Milliárdokat nyert a Paksi Atomerőmű az árfolyamváltozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU versenyjogi előírásait.","shortLead":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU...","id":"20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7c94-412e-4239-aae0-13c50096d03f","keywords":null,"link":"/sport/20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","timestamp":"2021. június. 01. 15:11","title":"Az EU bírósága dönthet a Szuperliga-csapatok és az UEFA harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]