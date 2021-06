Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","shortLead":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","id":"20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922722d-88c1-44ad-907b-bec0b61fe1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2021. június. 02. 08:04","title":"Elfogták a férfit, aki a gyanú szerint snitzerrel végzett 73 éves áldozatával Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","shortLead":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","id":"20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1124078f-f7c2-473a-aa35-cf99110de651","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","timestamp":"2021. május. 31. 11:03","title":"Jön az újfajta USB, ez már 240 W-os töltésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operatív törzs még nem hozott döntést, hogy az oltóanyagot mikor kezdik el alkalmazni Magyarországon ebben a korosztályban.","shortLead":"Az operatív törzs még nem hozott döntést, hogy az oltóanyagot mikor kezdik el alkalmazni Magyarországon ebben...","id":"20210531_Europai_Bizottsag_BioNTechPfizer_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4064eddb-f682-42f2-a49b-13cd92e49b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_Europai_Bizottsag_BioNTechPfizer_vakcina","timestamp":"2021. május. 31. 18:16","title":"Az Európai Bizottság jóváhagyja a Pfizer-vakcina használatát a 12–15 éveseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","shortLead":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","id":"20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60ba6c-7e8f-4716-b3d5-57694906c85f","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","timestamp":"2021. június. 01. 11:48","title":"9 milliárd forinttal finanszírozza meg a kormány a Petőfi-emlékévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","shortLead":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","id":"20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f1e092-b802-4112-9e75-ed7781fb284d","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","timestamp":"2021. május. 31. 10:15","title":"Kiderült, hogy került egy magyar rajongó a Jóbarátok-különkiadásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a340cd7a-5b54-41a4-86ef-883d29780796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóbiológus szerint tavaly január-február környékén már látni lehetett, mi lesz a kórokozó terjedéséből.","shortLead":"A kutatóbiológus szerint tavaly január-február környékén már látni lehetett, mi lesz a kórokozó terjedéséből.","id":"20210531_kariko_katalin_oltaselleneseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a340cd7a-5b54-41a4-86ef-883d29780796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbc6ff2-c004-4329-a869-ec0fe439a395","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_kariko_katalin_oltaselleneseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 14:14","title":"Megkérdezték Karikó Katalintól, zavarja-e, hogy sok az oltásellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d7bd95-928a-4f4c-b540-b9bcace5079b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most ugyanaz előtt a bíró előtt tette le az ügyvédi esküjét. Fordulatos igaz történet Michigan állam bírósági terméből.","shortLead":"Most ugyanaz előtt a bíró előtt tette le az ügyvédi esküjét. Fordulatos igaz történet Michigan állam bírósági terméből.","id":"20210531_16_eve_drogdilerkent_allt_a_biro_elott_aztan_hatalmas_fordulatot_vett_az_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d7bd95-928a-4f4c-b540-b9bcace5079b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf7c4e-2594-443e-9c5b-0b09daba5167","keywords":null,"link":"/elet/20210531_16_eve_drogdilerkent_allt_a_biro_elott_aztan_hatalmas_fordulatot_vett_az_elete","timestamp":"2021. május. 31. 12:16","title":"16 éve drogdílerként állt a bíró előtt, aztán hatalmas fordulatot vett az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még mindig inkább költség-, semmint energiahatékonysági szempontokban gondolkodik a lakosság.","shortLead":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még...","id":"20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2fee4-b11f-465c-b511-999ffa52cf75","keywords":null,"link":"/360/20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Ezermilliárdos pazarlás: a lakásfelújítások fele nem csökkenti az energiafogyasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]