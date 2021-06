Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU versenyjogi előírásait.","shortLead":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU...","id":"20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7c94-412e-4239-aae0-13c50096d03f","keywords":null,"link":"/sport/20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","timestamp":"2021. június. 01. 15:11","title":"Az EU bírósága dönthet a Szuperliga-csapatok és az UEFA harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán nem érzi magát annak.","shortLead":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán...","id":"20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871e14b-93a1-4fe9-b7ec-9525fbd36fe6","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","timestamp":"2021. június. 02. 11:17","title":"Tom Hardy: „Színész vagyok, persze, hogy szexeltem már férfival”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","id":"20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bfc9b2-4637-4667-9923-cea806959939","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 02. 13:50","title":"Átadták a Kínának üzenő utcanévtáblákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","shortLead":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","id":"20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57579c-2e73-425c-95ba-ae53cb2b612f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","timestamp":"2021. június. 02. 12:50","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok a közvagyon kiszervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét...","id":"20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071cc82-9954-4b9d-b344-7c0666bb9a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Hamarosan oltják a 12 és 18 év közötti fiatalokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","shortLead":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","id":"20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cec739-bd92-4a37-92b0-9dd27c91bd69","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","timestamp":"2021. június. 01. 21:48","title":"Távozik a Honvédség parancsnokhelyettese is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","shortLead":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","id":"20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922722d-88c1-44ad-907b-bec0b61fe1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2021. június. 02. 08:04","title":"Elfogták a férfit, aki a gyanú szerint snitzerrel végzett 73 éves áldozatával Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli...","id":"20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8662ca02-c4fd-499d-ad85-9ea00b57380f","keywords":null,"link":"/360/20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","timestamp":"2021. június. 03. 07:55","title":"Radar360: Terrortámadást hiúsított meg a TEK, utcanévtáblákkal üzen Kínának Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]