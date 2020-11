Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.","shortLead":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési...","id":"20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab74a0-c68b-4fc9-9575-c413def6d6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","timestamp":"2020. november. 23. 20:03","title":"Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről a parlamentben. A fordulatról a térség jobbikos képviselője a közösségi oldalon jelentett.","shortLead":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről...","id":"20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7560b4-7c50-4e57-b53f-ceac7e0702a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Egyelőre mégsem felügyelheti Lázár János a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55 400 milliárd forintnyi vagyonával.","shortLead":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55...","id":"20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e46fa-e319-482b-8783-e66a418e3649","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","timestamp":"2020. november. 24. 08:31","title":"Elon Musk már a világ második leggazdagabbja, megelőzte Bill Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek kell nap mint nap szembe néznie azzal, hogy nincs tető a feje felett. Az Európai Parlament azt a cél tűzte ki, hogy 2030-ig számolja fel az EU a hajléktalanságot.","shortLead":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek...","id":"20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5824c5-c90c-4d19-909c-81b84077f151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","timestamp":"2020. november. 24. 11:30","title":"700 ezer hajléktalan van az EU-ban - rohamosan nő a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét, de az okok között akadnak belpolitikai természetűek is.\r

","shortLead":"Jellemzően az ország határain kívüli körülmények alakítják a magyar gazdaság legnagyobb szereplőinek nyereségességét...","id":"202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0555fb-4d34-4a69-8e0a-6e9391ae7807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def31b16-15a6-4193-83e0-4b560b114fc0","keywords":null,"link":"/360/202047__a_legnagyobb_eredmenyu_hazai_cegek__hvgtoplista__novekedesi_bajnokok__ugroiskola","timestamp":"2020. november. 23. 15:00","title":"Igazi hungarikumoktól is függ a magyar cégek profitja – HVG Top 500 rangsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen, valószínűleg nem kell majd oltani.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4768a-337f-40a0-8b58-c92e923db66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 23. 12:03","title":"Egy magyar kórházigazgató szerint a koronavírus-fertőzésen átesetteket valószínűleg nem kell beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti a működésüket. A képviselő nem érti az ellenzék reakcióját.","shortLead":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti...","id":"20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a29e23-e619-41a3-b32e-343fa1ab90cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","timestamp":"2020. november. 24. 17:15","title":"A Volner párt elnöke a kamupártokkal magyarázta a választási törvény miatt beadott módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze nem való mindenkinek, adott esetben több fronton is kiverheti a biztosítékot – jövünk a részletekkel és egy gyors budapesti 5G-teszttel.","shortLead":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze...","id":"20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9a8cd1-4519-4a4e-aacf-228e1cb4572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 23. 19:30","title":"Teszten a mindent verőnek ígérkező iPhone 12 Pro Max – és a budapesti 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]