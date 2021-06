Kutatók szerint elég valószínű, hogy a koronavírus-járvány nyomán életbe lépő korlátozások (így például a távolságtartás és a kötelező maszkviselés) az influenzavírusok két törzsét is kipusztították. A Gizmodo azt írja, hogy a szakértők 2020 márciusa óta sem a H3N2 egyik kládjával (csoportjával), sem az influenza B egyik ágával (Yamagata) nem találkoztak, pedig mindkettő gyakori törzsnek számít(ott).

Az influenzaszerű megbetegedések száma a világjárvány során világszerte meredeken zuhant. A kutatók szerint bizonyos törzsek ettől még létezhetnek, de ennek ellenkezője is elképzelhető.

Florian Krammer, a New York-i Mount Sinai School of Medicine virológusa azt mondta, ha a törzsek nem is haltak ki, az eltűnésük megkönnyíti a tudósok számára az influenza elleni vakcinák fejlesztését. A kutatóknak ugyanis minden évben előrejelzéseket kell készíteniük arról, hogy várhatóan mely influenzatörzsek jelentenek majd problémát. Azzal viszont, hogy a két gyakoribb is kikerült a képletből, a vakcinafejlesztők könnyebben tudnak dönteni, hogy mely törzsekre koncentráljanak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.