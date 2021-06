Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal fertőzték meg a vírust terjesztő szúnyogokat.","shortLead":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal...","id":"20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe6e408-c452-4e49-a844-2d33fbe9f02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","timestamp":"2021. június. 10. 20:03","title":"„Csodatevő” baktériummal fertőzték meg a szúnyogokat, bejött a kutatók taktikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból származó műanyagból készül – számolt be a Guardian a Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA) kutatásáról.\r

\r

","shortLead":"Az olyan online divatmárkák, mint az Asos vagy a Boohoo által árult ruhadarabok fele szűz, vagyis közvetlenül kőolajból...","id":"20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e9d137-7051-425b-a45c-91b99bc96282","keywords":null,"link":"/zhvg/20210611_Jelentosen_porgeti_a_divatipar_a_koolajkitermelest","timestamp":"2021. június. 11. 14:32","title":"Jelentősen pörgeti a kőolajkitermelést, hogy rengeteg olcsó ruhát veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","shortLead":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","id":"202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce48f823-9ad2-43cb-9343-eea45882b11a","keywords":null,"link":"/360/202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","timestamp":"2021. június. 11. 13:00","title":"Tóta W.: A Szakács, a tolvaj és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","shortLead":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","id":"20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838b5e19-6629-46eb-850b-627537a79b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","timestamp":"2021. június. 10. 12:58","title":"Élő videókat indítottak, ezeken keresztül is követheti a mai gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ragadós a II. kerület példája, más kerület is kedvet kapott a közösségi ingatlanhasznosításhoz. Józsefvárosban eközben azon dolgoznak, hogyan lehet a Népszínház utca a gyalogosoké úgy, hogy közben a kereskedők sem szorulnak ki. Kérdés, hogy a Rákóczi úttal mi lesz?","shortLead":"Ragadós a II. kerület példája, más kerület is kedvet kapott a közösségi ingatlanhasznosításhoz. Józsefvárosban eközben...","id":"20210610_Setaloutca_lehet_a_Nepszinhaz_utcabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3e2cb0-66ed-4cdc-88cc-2b28e4858605","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Setaloutca_lehet_a_Nepszinhaz_utcabol","timestamp":"2021. június. 10. 17:32","title":"Újjászületik a Margit körút, sétálóutca lehet a Népszínház utcából. De mi lesz a Rákóczi úttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen tiltakoztak.","shortLead":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen...","id":"20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdb6d12-2713-4756-a7f6-8acc7716ff37","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","timestamp":"2021. június. 10. 13:31","title":"Fertő tavi cölöpházak darabjait vitték Mészáros Lőrinc villája elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f16372-c285-4830-9e9e-dfbfaf3c5f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lovardák több mint fele 10-15 százalékkal emelte az árait tavalyhoz képest.","shortLead":"A lovardák több mint fele 10-15 százalékkal emelte az árait tavalyhoz képest.","id":"20210611_lovastabor_taborozas_vakacio_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f16372-c285-4830-9e9e-dfbfaf3c5f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26297a-2e4d-48e0-8bf3-403e569a44cd","keywords":null,"link":"/elet/20210611_lovastabor_taborozas_vakacio_gyerekek","timestamp":"2021. június. 11. 12:02","title":"25, de 150 ezerért is indítanak idén lovastábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok szerelmének ábrázolása egy reklámban káros, de az nem, ha fiatalokat arra biztatnak, hogy adják el a testüket. Vélemény.","shortLead":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok...","id":"20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821f095-24c3-4be9-b8e5-988baca95469","keywords":null,"link":"/360/20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","timestamp":"2021. június. 11. 18:10","title":"Matalin Dóra: Fideszes sugarvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]