[{"available":true,"c_guid":"4b839b63-f345-4748-8ddd-bfe19b400aa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás 5 hengeres turbómotor visszatér és a korábbiaknál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"A legendás 5 hengeres turbómotor visszatér és a korábbiaknál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20210614_az_audi_megmutatta_az_akar_450_loeros_uj_rs3at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b839b63-f345-4748-8ddd-bfe19b400aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7b56e9-abcd-40b2-8c34-d85cca9af523","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_az_audi_megmutatta_az_akar_450_loeros_uj_rs3at","timestamp":"2021. június. 14. 09:21","title":"Az Audi megmutatta az akár 450 lóerős új RS3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","shortLead":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","id":"20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0fa43-cc0f-4d45-9017-6d175b4db98b","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Hoppál Péter párhuzamot vont a náci népirtók és az antirasszisták között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Átlépte szombaton a harmincmilliót azoknak a száma Franciaországban, akik már megkapták az új típusú koronavírus elleni valamelyik oltóanyag legalább első dózisát - jelentette be Jean Castex francia miniszterelnök.","shortLead":"Átlépte szombaton a harmincmilliót azoknak a száma Franciaországban, akik már megkapták az új típusú koronavírus elleni...","id":"20210612_Atlepte_a_30millios_hatart_a_franciaorszagi_beoltottak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb947b9-2b36-471f-a4cb-d5bd01188921","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Atlepte_a_30millios_hatart_a_franciaorszagi_beoltottak_szama","timestamp":"2021. június. 12. 21:24","title":"Átlépte a 30 milliós határt a franciaországi beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","shortLead":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","id":"20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253895d6-eb27-4b6f-aca8-827de2c785cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","timestamp":"2021. június. 13. 21:42","title":"Most a kordon dőlt le annál a fogadónál, ahol korábban az állvány dőlt le, majd törmelék hullott az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel 8-kor indult a roham, aki nem volt elég gyors, már hozzá sem fért. ","shortLead":"Reggel 8-kor indult a roham, aki nem volt elég gyors, már hozzá sem fért. ","id":"20210614_Masfel_ora_alatt_kimerult_az_elektromos_autos_allami_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071aeebc-dcde-426b-93f1-b73cdb8499ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Masfel_ora_alatt_kimerult_az_elektromos_autos_allami_palyazat","timestamp":"2021. június. 14. 14:36","title":"Másfél óra alatt kimerült az elektromos autós állami pályázat kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Tóth Csaba az ellene felhozott vádakat érdemben tudja majd cáfolni az előválasztáson. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Tóth Csaba az ellene felhozott vádakat érdemben tudja majd cáfolni az előválasztáson. ","id":"20210613_Karacsony_Gergely_Toth_Csaba_Zuglo_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d66c7d-304d-4e02-8871-c7ad3a517041","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Karacsony_Gergely_Toth_Csaba_Zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 13. 20:57","title":"Karácsony Gergely a Tóth Csaba-ügyet a múlt részének tekinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]