[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhattak jól ezen a héten, akik semmilyen számot nem tettek meg a 20-80 közötti mezőben.\r

","shortLead":"Azok járhattak jól ezen a héten, akik semmilyen számot nem tettek meg a 20-80 közötti mezőben.\r

","id":"20210612_Ime_az_otos_lotto_szamai__a_ket_vegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c4b779-0dcc-46de-87c2-e2b73e1d8822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Ime_az_otos_lotto_szamai__a_ket_vegerol","timestamp":"2021. június. 12. 19:43","title":"Íme az ötös lottó számai - a két végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ijesztőbbnek látszik, mint amilyen valójában: olvasónk 22 perc alatt végzett.","shortLead":"Ijesztőbbnek látszik, mint amilyen valójában: olvasónk 22 perc alatt végzett.","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_puskas_arena_magyar_portugal_karszalag_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ebe52f-a65b-4307-bdc1-20659a147698","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_puskas_arena_magyar_portugal_karszalag_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 14. 09:13","title":"Foci-Eb: Máris hosszú sorokban várakoznak a drukkerek a karszalag átvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Egy embert a pályán élesztettek újra, az M4 stúdiójába meghívott \"szakkomentátor\", Bognár György amiatt háborog, hogy miért nem játszanak már. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen embert hazazavarjanak a stúdióból?","shortLead":"Egy embert a pályán élesztettek újra, az M4 stúdiójába meghívott \"szakkomentátor\", Bognár György amiatt háborog...","id":"20210612_Bognar_Gyorgy_szakkomentatornak_nem_szabadna_visszaulnie_tobbet_a_studioba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c0747f-fa66-4b4a-9114-79620c7c49f6","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Bognar_Gyorgy_szakkomentatornak_nem_szabadna_visszaulnie_tobbet_a_studioba","timestamp":"2021. június. 12. 19:55","title":"Bognár György \"szakkommentátort\" Eriksen állapota nem érdekli, csak hogy menjen már a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az esetleges atombombatesztek észlelésére használt víz alatti mikrofonok révén fedezték fel a törpe kék bálnák egy eddig ismeretlen populációját az Indiai-óceánban az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem szakemberei.","shortLead":"Az esetleges atombombatesztek észlelésére használt víz alatti mikrofonok révén fedezték fel a törpe kék bálnák...","id":"20210613_viz_alatti_bombadetektorok_torpe_kek_balnak_uj_populacioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80432557-5bca-4fd8-964c-3d6fadca9705","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_viz_alatti_bombadetektorok_torpe_kek_balnak_uj_populacioja","timestamp":"2021. június. 13. 14:03","title":"Atombomba-robbanást kerestek, ismeretlen bálnákat találtak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a Déli-sark körüli áramlás olyan erős, hogy az a szárazföld közelében tartja a tenger vízét, így jogos külön óceánnak nevezni az antarktiszi víztömeget – így hát megszületett az újabb óceán, a Déli.","shortLead":"A tudósok szerint a Déli-sark körüli áramlás olyan erős, hogy az a szárazföld közelében tartja a tenger vízét...","id":"20210612_Itt_az_ujabb_ocean_ezuttal_a_Deli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9246dd22-8cee-4343-8899-dce95fd17589","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Itt_az_ujabb_ocean_ezuttal_a_Deli","timestamp":"2021. június. 12. 16:27","title":"Itt a Föld újabb óceánja, ezúttal a Déli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél felmutatása után.","shortLead":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi...","id":"20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436cf1af-e077-46c9-9526-81953b7ee1aa","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:40","title":"Karszalag is kell a jegy mellé a belépéshez a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György, s evvel komolyan hozzájárult ahhoz, hogy két éhségsztrájkoló kivívta rendőri felügyeletük megszüntetését. A Dalos Györggyel és Haraszti Miklóssal 1971-ben történtek hátterét a cikkben két, most először publikált forrásértékű dokumentum segít megvilágítani.","shortLead":"A Kádár-korszakban szokatlan állampolgári engedetlenkedők mögé állt a már haldokló világhíres filozófus, Lukács György...","id":"202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145af55e-b1d9-4c21-bac5-a9cfc7c8f235","keywords":null,"link":"/360/202123__lukacs_gyorgy__vegjatszma__adalosharasztiugy__szoerovel","timestamp":"2021. június. 13. 16:00","title":"Nem tetszett Kádárnak, hogy Lukács György lerákosizta, de végül megfontolta a bírálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]