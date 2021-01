Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c589f65-debf-4217-a72a-b2333fbf14f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2021. január. 04. 15:47","title":"Szennyvízminták: a nagyvárosokban nem várható nagy ugrás a fertőzések számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2a03fb-d9ce-42cf-a634-4ee8af98d8a9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szirénázni még nem fognak, a kék lámpa inkább arra szolgál, hogy könnyebb legyen őket felismerni. ","shortLead":"Szirénázni még nem fognak, a kék lámpa inkább arra szolgál, hogy könnyebb legyen őket felismerni. ","id":"20210106_Kek_villogoval_jarhatnak_a_biciklis_rendorok_Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea2a03fb-d9ce-42cf-a634-4ee8af98d8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27f42f7-2769-493c-bb04-bb8c02f9697a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Kek_villogoval_jarhatnak_a_biciklis_rendorok_Hollandiaban","timestamp":"2021. január. 06. 08:05","title":"Kék villogóval járhatnak a biciklis rendőrök Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Zsiday Viktor","category":"360","description":"A koronavírus elleni vakcina széles körű elterjesztése után nyárra teszi a megnyugvás időszakát, őszre pedig kirobbanó gazdasági teljesítményt vár a HVG számára írt cikkében Zsiday Viktor befektetési szakember, aki szerint például görög ingatlanokba, bankrészvényekbe, olajcégekbe és aranyba lesz érdemes pénzt fektetni 2021-ben.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina széles körű elterjesztése után nyárra teszi a megnyugvás időszakát, őszre pedig kirobbanó...","id":"202053__hullamhegyek_hullamvolgyek__jarvanyhatas__penznyomtatas__csotanyok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2155b-91fd-4b9f-9793-7e54d1ee4446","keywords":null,"link":"/360/202053__hullamhegyek_hullamvolgyek__jarvanyhatas__penznyomtatas__csotanyok_kozott","timestamp":"2021. január. 05. 07:00","title":"Zsiday Viktor: Érvényét veszti a csótányelmélet, ősztől jöhet a gazdasági fellendülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon az eredeti német modell vagy a kicsit izgalmasabb spanyol újragondolása a jobb választás?","shortLead":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon...","id":"20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1ed94-4a6d-4115-b3fe-13dd9845e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. január. 05. 18:45","title":"Testvérpárbaj: VW Golf a Seat Leon ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","shortLead":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","id":"20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b5821d-8d7f-450e-987f-c896f76043b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. január. 06. 07:28","title":"A tervezett diákvárosban vehet ingatlant a kormány a kínai Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c567c9-9f8a-4d76-9081-9d1197407358","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa több országából százával érkeztek vendégek a szilveszteri partira, ahol kábítószer is fogyott.","shortLead":"Európa több országából százával érkeztek vendégek a szilveszteri partira, ahol kábítószer is fogyott.","id":"20210105_vademeles_illegalis_buli_szilveszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87c567c9-9f8a-4d76-9081-9d1197407358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954e430-2453-4aa4-a9da-4304d2c425d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_vademeles_illegalis_buli_szilveszter","timestamp":"2021. január. 05. 05:25","title":"Vádat emeltek a 36 órán át tartó illegális franciaországi buli főszervezője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","shortLead":"A komoly vezetési élményre a hatalmas teljesítmény és az alacsony tömeg jelenthet garanciát. ","id":"20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be385f51-0d77-4b39-aa3b-f523d79ee7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02298bc9-5455-4abe-9254-4879f9303a8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_szuper_izgalmas_bmw_lett_az_m2_turbomeister_edition","timestamp":"2021. január. 05. 11:21","title":"Szuper izgalmas BMW lett az M2 CSL Turbomeister Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]