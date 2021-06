Brit kórházakban végzett vizsgálat szerint a Regen-Cov sok olyan koronavírusos beteg életét mentette meg, akiknek a szervezete nem tudott antitesteket termelni a kórokozó (SARS-CoV-2) ellen – írta a The Economist arról az új terápiáról, amelyet a New York állam északi részén működő Regeneron fejlesztett ki.

Egy antitest-terápiáról van szó, amely két monoklonális antitest, a casirivimab és az imdevimab kombinációjából áll. Az antitestek olyan immunrendszeri fehérjék, amelyek a kórokozókat rájuk tapadva igyekeznek hatástalanítani. A casirivimab és az imdevimab a koronavírus tüskefehérjéjének különböző helyeihez kötődik, megakadályozva, hogy a vírus bejusson a sejtekbe, és megfertőzze azokat.

A The Economist szerint a hasonló antitest-terápiák eddig nem szolgáltak meggyőző bizonyítékkal a széles körű alkalmazásuk mellett, de a Regen-Covval elért eredmények miatt ez rövidesen megváltozhat. Az idevágó kutatásba 9785 kórházi beteget vontak be szerte Nagy-Britanniából. Az eredmények alapján a kúrát kapó csoportban 20 százalékkal többen maradtak életben, és a terápia a kórházban töltött időt is csökkentette. Igaz, nem sokkal:

azok, akik a normál kezelést kapták, átlagosan 17 napot feküdtek bent, míg azok, akik az újabb fajta „koktélt”, 13-at.

A Regen-Cov ugyan már megkapta a sürgősségi engedélyezést az Egyesült Államokban (a korábbi elnököt, Donald Trumpot is kezelték vele), Brazíliában, Kanadában, az Európai Unióban és Indiában is, de a világ sok részén még csak most kezdenek kísérletezni vele. Ha az engedélyezés számos más országban meg is történik, a gyógyszerhez való hozzáférés így is korlátozott marad. Ennek oka, hogy a hozzávalókat nehéz beszerezni, illetve hogy az előállításukat végző létesítményekből kevés van. A The Economist szerint a kezelés emiatt rendkívül drága, amit a legutolsó beszerzések is igazolnak:

az Egyesült Államok például a hozzá került 1,25 millió adagért több mint 2,6 milliárd dollárt fizetett.

