[{"available":true,"c_guid":"148c1de8-a84c-44c9-a972-c4c5684e4813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg műanyag harckocsikat ragasztottak a kínai nagykövetség elé, de valaki eltüntette őket, most olcsóbb verziót választottak.","shortLead":"Eredetileg műanyag harckocsikat ragasztottak a kínai nagykövetség elé, de valaki eltüntette őket, most olcsóbb verziót...","id":"20210617_tank_mkkp_fudan_tienanmen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148c1de8-a84c-44c9-a972-c4c5684e4813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9ff396-9b4e-4d0f-b24f-7d17b16fb03f","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_tank_mkkp_fudan_tienanmen","timestamp":"2021. június. 17. 21:38","title":"Papírtankokkal helyettesítette a letört harckocsijait a kínai nagykövetség előtt az MKKP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra megy, vagy kockáztat néhány nagyobbat. A hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben most azt mutatjuk be, ki milyen bátor jóslatot vállalt.","shortLead":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra...","id":"20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961bdebc-1d5b-4b27-bfde-579afb5bee15","keywords":null,"link":"/sport/20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","timestamp":"2021. június. 18. 15:30","title":"Kezdő tizenegy: Magyar elődöntő, francia kiesés a 16 között, vagy sima spanyol alázás lesz az Eb meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem a maszkviselés nem kötelező. Azonnal zsúfolásig is telt a vidámpark.","shortLead":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem...","id":"20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67352ce-f6db-4377-8351-e000180bbff2","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","timestamp":"2021. június. 17. 10:11","title":"Hatalmas, maszk nélküli tömeg lepte el a Disneylandet az újranyitás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval kapcsolatban közte és a katolikus egyházfő között.","shortLead":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval...","id":"20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1436417e-983b-4406-a003-c790c302cb68","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","timestamp":"2021. június. 17. 18:22","title":"Orbán: Még a Szentatya sem védett az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","shortLead":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","id":"20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a0897-9e8d-4e37-ac99-806ad4f81522","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 07:41","title":"Több tízmilliárdot bukott a Volán a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program is összeállt.



","shortLead":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program...","id":"20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43b84a-5c93-4a5d-a69f-63961421651f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","timestamp":"2021. június. 17. 12:47","title":"Összeállt a Kolorádó fesztivál programja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","shortLead":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","id":"20210618_magyar_portugal_labda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837197cc-e38b-4594-b6ea-a797cb84102b","keywords":null,"link":"/sport/20210618_magyar_portugal_labda","timestamp":"2021. június. 18. 15:05","title":"A kisfiú, aki Ronaldóéknak vihette be a labdát a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség szerint mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit iszik – mármint a kihelyezett italok közül.","shortLead":"A szövetség szerint mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit iszik – mármint a kihelyezett italok közül.","id":"20210617_Nem_indit_fegyelmit_az_UEFA_a_kolapakolgatas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fceb406-4fbc-44fe-a21d-f157e94889e0","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Nem_indit_fegyelmit_az_UEFA_a_kolapakolgatas_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 18:05","title":"Arra kéri az UEFA a játékosokat, hagyják békén a kólásüvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]