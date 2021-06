Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df7e24e2-4260-4753-8f5a-410dfb921248","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dorosz Dávid és Tordai Bence szerint a kormány az autópályákat is el akarja lopni. Rogán Antal reggel azonban azt mondta, tanultak a korábbi hibáikból. ","shortLead":"Dorosz Dávid és Tordai Bence szerint a kormány az autópályákat is el akarja lopni. Rogán Antal reggel azonban azt...","id":"20210618_tordai_bence_dorosz_david_parbeszed_autopalya_koncesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df7e24e2-4260-4753-8f5a-410dfb921248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430b8ef-820b-496a-aebe-914dbb0e7235","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_tordai_bence_dorosz_david_parbeszed_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 18. 15:47","title":"Autópálya-molinókkal tiltakozott a koncessziós tervek ellen a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra megy, vagy kockáztat néhány nagyobbat. A hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben most azt mutatjuk be, ki milyen bátor jóslatot vállalt.","shortLead":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra...","id":"20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961bdebc-1d5b-4b27-bfde-579afb5bee15","keywords":null,"link":"/sport/20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","timestamp":"2021. június. 18. 15:30","title":"Kezdő tizenegy: Magyar elődöntő, francia kiesés a 16 között, vagy sima spanyol alázás lesz az Eb meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","shortLead":"Kásler a kitüntetést “a világjárvány magyarországi káros hatásaival szembeni eredményes küzdelemért” kapta.","id":"20210618_kasler_miklos_nagypali","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62492e71-a741-42ae-9288-b6126f173d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_kasler_miklos_nagypali","timestamp":"2021. június. 18. 20:40","title":"Kásler Miklós Nagypáli község díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány évtized alatt sokat nőtt a várható élettartam, de a technológiai előnyök ellenére a folyamaton nem lehet változtatni.","shortLead":"Néhány évtized alatt sokat nőtt a várható élettartam, de a technológiai előnyök ellenére a folyamaton nem lehet...","id":"20210618_oregseg_halal_kutatas_biologusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19509fa5-b3ab-4e78-849a-e5d3ba6e15f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_oregseg_halal_kutatas_biologusok","timestamp":"2021. június. 18. 18:05","title":"Kutatók szerint nem lehet kijátszani az öregedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel kell számolni – véli Vörös Imre akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője.","shortLead":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel...","id":"202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980b2af-185c-4733-8dbe-63ea09b03c45","keywords":null,"link":"/360/202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","timestamp":"2021. június. 19. 08:15","title":"Vörös Imre jogtudós, egykori alkotmánybíró: Az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont került egy 110 éves történet végére.","shortLead":"Pont került egy 110 éves történet végére.","id":"20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9487c8-837e-44a0-b5f5-9fcd27d4ae12","keywords":null,"link":"/elet/20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","timestamp":"2021. június. 18. 17:31","title":"Leszerelték a legutolsó telefonfülkét is Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","shortLead":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","id":"20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8e14a1-3d3c-4c50-a908-693bc0c8a11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. június. 18. 15:19","title":"Szlovákia aggódik, hogy a magyar–portugál meccs berobbantja az indiai variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","shortLead":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","id":"20210618_magyar_portugal_labda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837197cc-e38b-4594-b6ea-a797cb84102b","keywords":null,"link":"/sport/20210618_magyar_portugal_labda","timestamp":"2021. június. 18. 15:05","title":"A kisfiú, aki Ronaldóéknak vihette be a labdát a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]