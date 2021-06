Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","shortLead":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","id":"20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c43556f-f3dc-49e0-ad9f-7ad30fc2f3f1","keywords":null,"link":"/elet/20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","timestamp":"2021. június. 18. 19:16","title":"Helen Mirren saját kádjából adott interjút egy talkshow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. Az útdíjakat továbbra is az állam szedi majd, továbbra is az infláció mértékével emelkednek. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.","shortLead":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére...","id":"20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c005b-745c-4f71-bb8d-cc9e3357b28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","timestamp":"2021. június. 18. 11:56","title":"Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan baleset miatt áll a bíróság előtt.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan...","id":"20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad1190-df5e-49dd-a980-8c102973255a","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. június. 18. 16:35","title":"M. Richárd szerint a médiának is köszönhető, hogy \"túl van lihegve\" az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az esti órákban viharok lehetnek, főként a keleti országrészben. A hőségriasztás életbe lépett, Budapesten hűsítő szigeteket állítanak fel.","shortLead":"Az esti órákban viharok lehetnek, főként a keleti országrészben. A hőségriasztás életbe lépett, Budapesten hűsítő...","id":"20210619_hoseg_zivatarveszely_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79234450-0ddc-4c06-8561-5304475c4c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_hoseg_zivatarveszely_idojaras","timestamp":"2021. június. 19. 10:19","title":"Hőség és zivatarveszély miatt is kiadták a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","shortLead":"Így tiltakoznának a nemrég elfogadott, melegellenes törvénycsomag ellen.","id":"20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc91e37-0a34-413e-b6aa-e929a0164012","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Szivarvany_muncheni_stadion_magyar_valogatott_Europabajnoksag","timestamp":"2021. június. 18. 13:37","title":"Petíció indult, hogy legyen szivárványszínű a müncheni stadion a magyar válogatott Eb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","shortLead":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","id":"20210619_Marseillaiset_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4454b9-f391-4cf8-9d4d-70e6f7c3d184","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Marseillaiset_Orban","timestamp":"2021. június. 19. 14:09","title":"A Marseillaise-t idézve szurkol Orbán a magyar csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099","c_author":"","category":"sport","description":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","shortLead":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","id":"20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294ed72-680b-4faa-bbed-0cbcf4bd0c89","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","timestamp":"2021. június. 20. 08:12","title":"Szalai Ádámot kórházba kellett szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda tervezi, mint amelyik a Diákvárost magában foglaló Budapest Déli Városkapu városrész mestertervét is készítette. ","shortLead":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda...","id":"20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922d8b1-7d56-4371-bd1e-ce7ae66ffa7c","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","timestamp":"2021. június. 18. 10:18","title":"Szédítő élmény: üvegliftek fognak közlekedni New York felhőkarcolójának oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]