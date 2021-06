Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","shortLead":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","id":"20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dc788d-167d-4345-b818-498e852ddcd3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","timestamp":"2021. június. 21. 13:25","title":"Újabb helyeken hagyhatjuk ott a használt sütőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes mennyiségű hűtési energiát lehetne kiváltani.","shortLead":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes...","id":"20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d22ce4d-e8bb-41a4-b436-7198db96b383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","timestamp":"2021. június. 22. 09:03","title":"Légkondi helyett elég kifesteni: ez a legfehérebb festék, ami a napfény 98,1%-át visszaveri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: szivárványdac, dugóháború, előjáték, ellenszegülés, hidegdiplomácia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50a2f95-ec11-424c-b3c3-78efe1bf32bb","keywords":null,"link":"/360/20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. június. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János egy mocskos melóról mesél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00fd9c3-0dee-4082-9f01-1f7306cc8e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tavaly nyáron vitte el valaki a neobarokk kandallót.","shortLead":"Még tavaly nyáron vitte el valaki a neobarokk kandallót.","id":"20210621_dijkituzes_kandallo_velence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00fd9c3-0dee-4082-9f01-1f7306cc8e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fbb7a2-f45d-4c41-93bf-ac83567245a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_dijkituzes_kandallo_velence","timestamp":"2021. június. 21. 17:59","title":"Félmillió forintot kaphat, aki tudja hol van a Velencéről ellopott kandalló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán Devlet Bahcelit egyesek királycsinálónak, sőt már a hatalom igazi birtokosának tartanak. ","shortLead":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán...","id":"20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e760c0-ca21-4ef8-a6a0-1081b1c08a9f","keywords":null,"link":"/360/20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","timestamp":"2021. június. 21. 14:00","title":"Erdogan tánca a Szürke Farkasokkal helyzetbe hozta a török szélsőjobboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása a hírszerzés terén. Ráadásul az orosz kémek már nem is nagyon fárasztják magukat azzal, hogy eltüntessék a nyomokat.","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása...","id":"20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33958c48-62dd-40ee-b233-f9309374a2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","timestamp":"2021. június. 21. 18:56","title":"Visszahúzódnak-e az orosz kémek a Biden–Putyin-találkozó után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 28 éves gyanúsított az MTI szerint egy patikában dolgozott a helyi bevásárlóközpontban.","shortLead":"A 28 éves gyanúsított az MTI szerint egy patikában dolgozott a helyi bevásárlóközpontban.","id":"20210621_gyilkossag_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d076e184-a866-4a00-9de8-4d1eb515c863","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_gyilkossag_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 21. 10:50","title":"Fiatal felnőttek a szegedi kettős gyilkosság áldozatai, gyógyszerész lehet az elkövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","shortLead":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","id":"20210621_godeny_gyorgy_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e523a40a-ad1c-453b-b0d6-f4559418c700","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_godeny_gyorgy_vademeles","timestamp":"2021. június. 21. 09:15","title":"Vádat emeltek Gődény György ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]